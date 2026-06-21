Algérie: Le MC Alger bat le HC Mila (28-26) et rejoint le HBC El-Biar en finale

Alger — Les handballeuses du MC Alger se sont qualifiées en finale du Final 4 des Play-offs de l'Excellence A dames, en s'imposant après prolongations devant leurs homologues du HC Mila sur le score de 28 à 26 (mi-temps : 10-10, temps réglementaire : 22-22), vendredi) à la salle de Tichy (Bejaia).

En finale, prévue le mardi 23 juin, le MC Alger, auteur d'une solide saison régulière conclue à la deuxième place du classement, retrouvera le HBC El-Biar, champion en titre sortant et grand favori à sa propre succession.

Les Mouloudéennes, battues récemment en finale de la Coupe d'Algérie par le HBC El-Biar, auront l'occasion de prendre ainsi leur revanche face aux redoutables handballeuses d'El-Biar.

Résultats du Final 4 des Play-offs de l'Excellence A dames :

Vendredi 19 juin 2026 :

MC Alger - HC Mila 28-26

Mardi 23 juin 2026 (Finale) :

MC Alger - HBC El-Biar.