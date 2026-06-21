Algérie: Une opportunité pour élire des députés capables de porter les préoccupations du peuple

DJELFA — Le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamal Ben Ziadi, a estimé vendredi, à Djelfa, que les élections législatives du 2 juillet prochain constituaient une opportunité pour choisir des députés compétents capables de porter les préoccupations des citoyens au Parlement.

Lors d'un meeting populaire animé à la salle des conférences "17 octobre 1961", à El-Idrissia, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, M. Ben Ziadi a précisé que ce scrutin constituait "une occasion pour élire des personnes compétentes à l'Assemblée populaire nationale".

Il a ajouté que sa formation politique "aspire à une Assemblée qui assume son rôle en présentant des propositions et en relayant les préoccupations des citoyens", soulignant que son parti "a sélectionné des candidats jeunes, qui placent l'intérêt du citoyen et de la patrie au-dessus de toute autre considération".

M. Ben Ziadi a conclu par un appel à "une large participation" au scrutin du 2 juillet, et à faire le bon choix en votant pour "les personnes compétentes".