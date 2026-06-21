Algérie: Le COA donne rendez-vous au public le 23 juin à Alger

19 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par COA

ALGER — Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a annoncé l'organisation de la Journée olympique 2026, prévue le 23 juin prochain à Alger, invitant le grand public à célébrer les valeurs du sport et de l'olympisme à travers diverses activités et démonstrations sportives.

Dans un communiqué publié à cinq jours de l'événement, le COA a appelé les passionnés de sport, les jeunes et les familles à participer à cette manifestation placée sous le slogan "You Can Do This! Let's Move", mettant en avant les bienfaits de l'activité physique et l'esprit de rassemblement véhiculé par le mouvement olympique.

Selon les organisateurs, cette journée sera l'occasion de vivre l'ambiance des Jeux olympiques et de promouvoir les valeurs de respect, d'excellence et d'amitié, qui constituent le socle de l'olympisme.

Le programme prévoit des animations et des activités dans plusieurs disciplines, notamment le basket-ball 3x3, le BMX Freestyle, le skateboard, l'athlétisme, la boxe et le calisthenics (méthode d'entrainement physique basé principalement sur le poids du corps), avec pour objectif de permettre au plus grand nombre de découvrir et de pratiquer ces sports dans un cadre convivial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le sport inspire. Le mouvement nous rassemble", souligne le COA, qui encourage les citoyens à se joindre à cette célébration sportive et à partager ensemble un moment placé sous le signe de l'activité physique, de la santé et de la cohésion sociale.

La Journée olympique est célébrée chaque année à travers le monde pour commémorer la création du mouvement olympique moderne et promouvoir la pratique du sport pour tous, sans distinction d'âge ou de niveau.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.