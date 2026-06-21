Algérie: Le COA donne rendez-vous au public le 23 juin à Alger

ALGER — Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a annoncé l'organisation de la Journée olympique 2026, prévue le 23 juin prochain à Alger, invitant le grand public à célébrer les valeurs du sport et de l'olympisme à travers diverses activités et démonstrations sportives.

Dans un communiqué publié à cinq jours de l'événement, le COA a appelé les passionnés de sport, les jeunes et les familles à participer à cette manifestation placée sous le slogan "You Can Do This! Let's Move", mettant en avant les bienfaits de l'activité physique et l'esprit de rassemblement véhiculé par le mouvement olympique.

Selon les organisateurs, cette journée sera l'occasion de vivre l'ambiance des Jeux olympiques et de promouvoir les valeurs de respect, d'excellence et d'amitié, qui constituent le socle de l'olympisme.

Le programme prévoit des animations et des activités dans plusieurs disciplines, notamment le basket-ball 3x3, le BMX Freestyle, le skateboard, l'athlétisme, la boxe et le calisthenics (méthode d'entrainement physique basé principalement sur le poids du corps), avec pour objectif de permettre au plus grand nombre de découvrir et de pratiquer ces sports dans un cadre convivial.

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"Le sport inspire. Le mouvement nous rassemble", souligne le COA, qui encourage les citoyens à se joindre à cette célébration sportive et à partager ensemble un moment placé sous le signe de l'activité physique, de la santé et de la cohésion sociale.

La Journée olympique est célébrée chaque année à travers le monde pour commémorer la création du mouvement olympique moderne et promouvoir la pratique du sport pour tous, sans distinction d'âge ou de niveau.