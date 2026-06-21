Le discours prononcé par le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, devant les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès, a été accueilli avec satisfaction par de nombreux acteurs de jeunesse. Parmi eux, Emmanuel Ombana, Président Intérimaire du Parlement Gabonais des Jeunes et figure engagée du plaidoyer pour la participation citoyenne des jeunes, a salué les orientations du Chef de l'État en faveur de la jeunesse gabonaise.

Selon lui, la volonté affichée par le Président de la République, Chef de l'État, de renforcer l'accompagnement des jeunes, de promouvoir leur insertion et de consolider les cadres de leur représentation constitue une avancée majeure pour le pays. Il estime que cette vision rejoint les plaidoyers menés depuis plusieurs années pour la réhabilitation du Parlement Gabonais des Jeunes, du Conseil National de la Jeunesse du Gabon et des autres mécanismes de participation des jeunes à la vie publique.

Emmanuel Ombana a également salué les actions du Ministre de la Jeunesse et de la Vie Associative, Paul Ulrich Kessany Zategwa et de ses équipes techniques qui oeuvrent, conformément aux Très Hautes Instructions du Chef de l'État, à la restructuration et à la redynamisation des institutions de jeunesse. Il a exprimé le voeu de voir ces réformes se concrétiser rapidement afin d'offrir à la jeunesse gabonaise des espaces d'expression, de leadership et d'engagement citoyen à la hauteur des ambitions du Gabon nouveau.