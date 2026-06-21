Gabon: Le ministère de la Jeunesse poursuit la formation de 200 Jeunes entrepreneurs, conformément à la vision du Chef de l'Etat

Sous l'impulsion du *Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, et conformément aux orientations gouvernementales en faveur de l'autonomisation économique des jeunes, le Ministère de la Jeunesse et de la Vie Associative, poursuit avec succès la mise en oeuvre du *Projet Présidentiel de Formation de 200 Jeunes Entrepreneurs à travers l'ensemble du territoire national.*

Après les étapes de l'Ogooué-Ivindo, notamment à Makokou et Ovan, puis celles réalisées dans la province de la Nyanga, la caravane nationale de formation séjourne actuellement dans la province de la Ngounié, où les départements de la Louetsi-Wano et de la Mougalaba ont accueilli les équipes du ministère ainsi que les jeunes bénéficiaires de cette importante initiative gouvernementale.

Mandatée par le *Ministre, Monsieur Paul Ulrich Kessany Zategwa,* la mission a été conduite par le Directeur Général de la Jeunesse et des Activités Socio-Éducatives, *Monsieur Breginève Mimbila,* accompagné du Conseiller Technique chargé de la Jeunesse et de la Vie Associative, *Monsieur Emmanuel Ombana,* ainsi que de plusieurs responsables et experts du ministère mobilisés pour assurer la réussite de cette opération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme le veut la tradition républicaine, la délégation ministérielle a débuté son séjour par la présentation des civilités aux autorités administratives et locales. Les échanges avec *Monsieur le Préfet, les Maires, les responsables déconcentrés de l'État ainsi que les acteurs locaux* ont permis d'aborder les *défis liés à l'employabilité des jeunes, à la création d'activités génératrices de revenus et aux mécanismes d'accompagnement* susceptibles de renforcer l'impact des politiques publiques en faveur de la jeunesse.

Au cours des travaux, les participants ont été formés sur l'élaboration du business, création d'entreprises, Marketing, finance entrepreneuriale et sur le Pitch, puis sensibilisés aux nombreuses opportunités qu'offrent les secteurs prioritaires du *Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), notamment l'agro-industrie, les mines, l'écotourisme, le numérique, le BTP ainsi que les petits métiers.* Une attention particulière a été accordée à la promotion de la couture, de la cordonnerie, de la menuiserie, de la transformation des produits locaux et de plusieurs autres activités à fort potentiel de création d'emplois.

Prenant la

parole au nom de la délégation, le Directeur Général de la Jeunesse et des Activités Socio-Éducatives Breginève Mimbila, a souligné que cette caravane constitue bien plus qu'une simple formation. « Il s'agit d'un investissement stratégique dans le capital humain national. Chaque jeune formé aujourd'hui représente une entreprise potentielle, des emplois futurs et une contribution directe à la diversification de notre économie », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Conseiller Technique, Chargé de la Jeunesse et de la Vie Associative, Emmanuel Ombana a insisté sur la nécessité pour les jeunes de saisir les opportunités offertes par les secteurs porteurs identifiés par le Gouvernement. Il a rappelé l'énergie avec laquelle Monsieur le Ministre, Paul Ulrich Kessany Zategwa ,s'attelle à mettre en pratique la Vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, qui repose essentiellement sur une jeunesse bien formée, responsable, entreprenante et pleinement impliquée dans la construction du Gabon Nouveau.

Avec plus de 60 % de la population âgée de moins de 35 ans, le Gabon dispose d'un potentiel humain considérable. À travers cette caravane nationale, le Gouvernement entend transformer ce potentiel en moteur de croissance, d'innovation et de prospérité partagée.

La poursuite de cette opération dans les différentes provinces du pays témoigne de la volonté constante des plus hautes autorités de placer la jeunesse au coeur de l'action publique. Une démarche qui traduit concrètement l'engagement du Chef de l'État, Chef du Gouvernement à bâtir un Gabon plus inclusif, plus prospère et davantage tourné vers l'avenir.