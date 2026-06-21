Afrique du Nord: Le Burundi réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Burundi a réitéré, vendredi, son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Maroc ainsi qu'à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée à l'issue d'une visite de travail effectuée à Rabat par le ministre burundais des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et de la Coopération au développement, Édouard Bizimana.

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie burundaise a renouvelé l'appui de son pays au plan d'autonomie proposé par le Maroc, le qualifiant de « seule solution crédible et réaliste » pour parvenir à un règlement définitif de ce différend régional.

Le Burundi a également exprimé son plein soutien aux efforts menés sous l'égide des Nations Unies, notamment ceux du Secrétaire général et de son Envoyé personnel, en vue de faciliter des négociations fondées sur l'initiative marocaine d'autonomie.

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Bujumbura s'est par ailleurs félicitée de l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, estimant que celle-ci renforce davantage la dynamique internationale en faveur du plan marocain. Selon les autorités burundaises, cette résolution consacre l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, consolidant davantage les appuis diplomatiques du Maroc sur le continent africain.