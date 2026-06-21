Maroc: Mawazine 2026 - Mayada El Hennawy enchante le public de Rabat lors d'un concert d'ouverture mémorable

L'artiste syrienne Mayada El Hennawy a enchanté, vendredi soir, le public du Théâtre National Mohammed V de Rabat, avec une sélection de ses plus belles chansons, le temps d'un concert d'ouverture mémorable à l'occasion de la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Dès sa montée sur la scène du Théâtre National Mohammed V, le public a gratifié d'acclamations la diva de la chanson arabe et l'une des figures emblématiques de la scène musicale arabe depuis les années 70.

La chanteuse a entamé cette soirée musicale par l'interprétation de « Habena we ethabena » et « El Shams », deux chansons qui ont immédiatement replongé l'assistance dans l'âge d'or du Tarab, ravivant la flamme de la nostalgie chez des spectateurs de toutes les générations.

Une foule nombreuse a réservé un accueil des plus chaleureux à l'artiste syrienne, exprimant son enthousiasme à travers des applaudissements nourris et des youyous, notamment lorsqu'elle a arboré le drapeau national marocain sur scène.

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Le point culminant de la soirée a été atteint lorsque Mayada El Hennawy a entonné son incontournable chanson « Kan Ya Makan », suscitant une vive émotion parmi ses fans. Reprise en choeur par l'assistance, cette oeuvre phare de son répertoire a transformé l'espace du concert en un véritable moment de communion artistique entre la diva syrienne et son public.

Ensuite, l'ambiance est montée d'un cran lorsque l'artiste a interprété son emblématique titre « Ana Baashaak », l'un des morceaux les plus appréciés de son répertoire. Portés par la profondeur des paroles, les spectateurs se sont laissés emporter par ce moment de tarab authentique, ponctuant la prestation d'applaudissements nourris et d'ovations chaleureuses.

L'émotion était également au rendez-vous lorsque Mayada El Hennawy a interprété « Fatet Sana », l'un des classiques les plus appréciés de son riche répertoire artistique, plongeant l'assistance dans une atmosphère empreinte de nostalgie et d'admiration.

Issue d'une famille de férus de musique, Mayada El Hennawy est née dans la ville d'Alep en 1959. Elle a commencé dès son plus jeune âge à écouter les chansons d'Oum Kaltoum, et à apprendre le chant. Après sa rencontre avec l'artiste Mohamed Abdel Wahab, qui l'a prise sous son aile, la star syrienne a entamé une carrière artistique des plus réussies dans la musique arabe.

La Syrienne a lancé, tout au long de sa carrière, une variété d'albums, notamment « Tawrat achark » en 1986, « Alayali » en 1990, « Al Hal Al wahid » en 1991, « Gualak Kalami » en 1994 et « Irfou Ezay » en 2004.