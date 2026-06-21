Afrique: Mondial 2026 - De New York à Washington, les Marocains exultent après la victoire face à l'Écosse

A peine le coup de sifflet final retenti au stade de Boston, scellant la victoire des Lions de l'Atlas face à l'Écosse, les nombreux supporters marocains ayant suivi le match depuis New York et Washington ont laissé libre cours à leur joie et fierté de la performance de la sélection nationale.

Au terme d'une « watch party » organisée sur l'esplanade du National Mall, en plein coeur de la capitale américaine, les supporters marocains venus des quatre coins de la région métropolitaine de Washington ont transformé la scène en un véritable écrin aux couleurs nationales.

Les maillots rouges et verts, floqués des noms de Hakimi ou Díaz, se comptaient par dizaines. Les chants et les cris d'encouragement, rythmés par les percussions et les vuvuzelas, ont résonné de longues heures.

« La prestation du Onze national a été brillante. Nous avons confiance en notre équipe et nos joueurs. On va aller loin dans ce tournoi Inshallah", a déclaré à la MAP Mouna El Haddani, une jeune marocaine résidant en Virginie, venue suivre le match en direct sur écran géant au National Mall.

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« Le match a été magnifique, nos joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont livré une belle prestation. Avec la sagesse de notre coach Mohamed Ouahbi et notre système de jeu, je pense qu'on va aller très loin dans ce tournoi », a confié, de son côté, Mohamed El Alami, venu aussi de la Virginie voisine.

Pour sa part, Fatima, qui a suivi le match avec beaucoup d'émotion, s'est déclarée « très satisfaite » de la prestation de l'équipe nationale. « Certes, nous aurions souhaité voir davantage de buts, mais le résultat obtenu reste très positif. Les quatre points récoltés jusqu'à présent constituent un excellent bilan », a-t-elle dit.

Pour cette supportrice marocaine « l'essentiel est de continuer de gagner et d'avancer dans la compétition ».

Mostafa, venu spécialement de Témara pour vivre l'ambiance de la Coupe du Monde avec ses amis installés aux États-Unis, s'est dit particulièrement heureux de partager cette expérience au sein de la communauté marocaine de la région.

« Je suis très content d'être ici et de vivre cette expérience de près, entouré de Marocains de Washington, de Virginie et du Maryland. L'atmosphère est exceptionnelle et témoigne de l'attachement de notre communauté à l'équipe nationale », a-t-il confié.

« Je crois en la capacité des Lions de l'Atlas à poursuivre sur cette dynamique et à décrocher de nouvelles victoires. Dima Maghreb », a-t-il lancé.

Même ambiance, même décor à New York, où des centaines de supporters marocains ont investi la célèbre place de Times Square, laissant libre cours à leur joie après ce succès mérité du Onze national.

Au coeur de ce carrefour new-yorkais, l'ambiance était à la fête. Drapés du drapeau national, arborant maillots et écharpes aux couleurs du Royaume, les supporters ont laissé éclater leur joie dans une atmosphère empreinte de fierté, d'enthousiasme et d'optimisme.

Comme à l'accoutumée, la communauté marocaine, rejointe par de nombreux amateurs de football, a répondu présente pour célébrer cette victoire, rendue possible grâce à un but précoce d'Ismaël Saibari, inscrit après seulement 71 secondes de jeu.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs supporters marocains présents à Times Square ont exprimé leur joie et leur fierté après cette victoire, soulignant que les hommes de Mohamed Ouahbi ont démontré qu'ils disposent de toutes les qualités nécessaires pour aller jusqu'au bout de leur rêve, ainsi que de celui de millions de Marocains qui les soutiennent avec ferveur.

Cette effervescence démontre une nouvelle fois l'incroyable pouvoir fédérateur de la sélection marocaine. Après le nul initial décroché face au grand Brésil (1-1), cette victoire cruciale face à l'Écosse ouvre grand les portes des phases éliminatoires.

Aux États-Unis, la communauté marocaine ne se contente pas de suivre le tournoi : elle se l'approprie, affichant une fierté culturelle et un optimisme à toute épreuve qui séduisent le public américain.

Alors que le prochain rendez-vous se profile à Atlanta contre Haïti, les supporters promettent déjà de faire vibrer encore plus fort le stade et les fan zones. L'aventure américaine des Lions de l'Atlas ne fait que commencer, portée par le douzième homme le plus bruyant et passionné de ce Mondial.