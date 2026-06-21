Maroc: Mohamed Ouahbi - Aujourd'hui, l'équipe a montré qu'elle savait souffrir quand il le fallait, mais également répondre en proposant des solutions

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs lors de la rencontre face à l'Écosse, disputée dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026, soulignant les progrès réalisés par rapport au premier match contre le Brésil.

« Je suis satisfait. J'ai remarqué un progrès par rapport au premier match et c'est l'essentiel pour moi », a déclaré Ouahbi en conférence de presse d'après-match, remporté par les Lions de l'Atlas (1-0) au Stade de Boston.

Le technicien national a estimé que son équipe avait dominé la rencontre, affichant une meilleure maîtrise collective et parvenant à trouver davantage de profondeur dans son jeu.

« Nous avons dominé la rencontre, nous avons bien joué, trouvé de la profondeur et créé plusieurs occasions », a-t-il indiqué.

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Revenant sur la physionomie du match, Ouahbi a reconnu que ses joueurs avaient connu quelques difficultés dans les dernières minutes.

« Nous avons eu quelques frayeurs en fin de rencontre. L'adversaire a essayé de jouer des ballons longs dans le dos de nos défenseures, mais nous avons ajusté notre système de jeu pour les contrer », a-t-il expliqué.

Ouahbi a, par ailleurs, souligné que chaque match possède ses propres spécificités et exige des réponses adaptées.

« C'est un match différent de celui du Brésil. Chaque rencontre a ses détails et nous devons trouver des solutions pendant le match », a-t-il relevé.

Selon lui, l'équipe a démontré sa capacité à gérer les moments difficiles tout en restant fidèle à son projet de jeu.

« Aujourd'hui, l'équipe a montré qu'elle savait souffrir quand il le fallait, mais également répondre à cette souffrance en proposant des solutions », a-t-il affirmé.

Concernant la suite de la compétition, Ouahbi a rappelé que la sélection nationale n'avait pas encore assuré sa qualification pour le prochain tour.

« Nous ne sommes toujours pas qualifiés. Notre objectif est de nous imposer lors du prochain match face à Haïti », a-t-il conclu.