Afrique: L'album officiel du Mondial 2026 cumule déjà plus de 336 millions d'écoutes

Depuis sa sortie, l'album officiel de la Coupe du Monde 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a généré plus de 336 millions d'écoutes, indique l'instance dirigeante du football mondial.

« Grâce aux nombreuses écoutes et aux partages en masse, le plus grand événement sportif de la planète se transforme également en moment musical majeur », souligne la FIFA dans un communiqué.

Au carrefour entre football, musique et divertissement, un véritable mouvement prend forme et rassemble les amoureux du ballon rond à travers les cinq continents dans une communion qui va bien au-delà du rectangle vert.

« Partout sur la planète, les supporters et supportrices célèbrent la Coupe du Monde non seulement en vivant l'action sur le terrain, mais également en dansant et en chantant », s'est réjoui Gianni Infantino, le président de la FIFA, cité dans le communiqué.

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« L'incroyable succès de FIFA Sound, qui ne cesse de grimper dans tous les hit-parades pour résonner à travers les cinq continents, illustre bien à quel point cette compétition est devenue une fête mondiale placée sous le signe du football, de la musique et de la culture », a-t-il ajouté.

Au-delà des plateformes musicales, FIFA Sound est désormais un pilier central de l'expérience de divertissement de la Coupe du Monde 2026.

Les contenus associés aux cérémonies d'ouverture partagés sur les canaux de réseaux sociaux de la compétition ont atteint 463 millions de vues pour 137 publications, grâce notamment à des partenariats et des vidéos des coulisses permettant aux fans de vivre l'événement d'encore plus près.

Toutes plateformes confondues, les programmations d'artistes sans précédent ont généré plus d'un milliard de vues sur les réseaux sociaux, selon la FIFA.

L'album officiel de la Coupe du Monde réalise ainsi le troisième meilleur démarrage mondial sur Spotify pour la période du 5 au 7 juin, et Dai Dai, hymne officiel du Mondial, occupe actuellement la dixième position du Top 50 mondial de Spotify.

L'album suscite aussi un engagement croissant sur YouTube, avec 364 millions de vues au total. Une performance à laquelle Dai Dai et Champions (par IShowSpeed) contribuent largement, puisqu'ils dominent le Top 100 de la plateforme en ce qui concerne les clips musicaux cette semaine.

Cet élan mondial se reflète dans les classements. Dai Dai (de Shakira et Burna Boy), DNA (du maestro Andrea Bocelli, de David Guetta, de Megan Thee Stallion et d'EJAE) et Game Time (de Future et Tyla) figurent actuellement dans le Top 200 mondial de Shazam, parmi les 20 titres les plus recherchés au monde cette semaine.