Un colloque international sur les sciences agricoles s'est ouvert hier vendredi à l'ISFAR, l'Institut Supérieur de Formation Agricole et Rural de Bambey. Cette grande conférence qui regroupe des participant venus de 8 pays vise à permettre aux différents chercheurs et enseignants-chercheurs d'échanger sur leurs travaux, leurs publications, pour faire bénéficier les retombées de la recherche.

L'Institut Supérieur de Formation Agricole et Rural (ISFAR) de Bambey a organisé son 2ème colloque international sur les sciences agricoles hier, vendredi 19 juin 2026. Le thème de cette rencontre d'échange et de partage entre chercheurs et enseignants-chercheurs de la sous-région et de l'Europe porte sur « Recherche, Innovation et Souveraineté ». Le Pr Serigne Mor Sarr, le Directeur de l'Institut Supérieur de Formation Agricole et Rural de Bambey, explique : « c'est un évènement scientifique qui permet aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs de venir présenter leurs travaux, leurs publications, ce qu'ils ont fait comme recherche dans le domaine de l'agriculture. Cela va permettre à certains qui ne sont pas présents, une fois les actes publiés, de bénéficier des retombées de ces recherches. C'est également un moment d'échange entre chercheurs ou on peut avoir des collaboration entre universités et instituts de recherche pour permettre le développement de la science surtout dans le domaine de l'agriculture ».

Le choix de ce thème s'explique, selon le Directeur de l'ISFAR, par le fait qu'on tend « vers une agriculture intelligente. Ce qui fait qu'il faut des innovations agricoles. Les populations augmentent, la terre n'est pas élastique. Ce qui fait qu'il faut mettre en place des mécanismes pour permettre de produire de manière intensive sans pour autant continuer à dégrader nos ressources naturelles. Tout ce qui est innovation technologique, intelligence artificielle peuvent être utilisées dans le domaine de l'agriculture pour une "bonne production" pour qu'on puisse avoir un contrôle sur ce que nous mangeons parce que c'est important pour notre vie et notre santé ».

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Le Pr Awa Ba, enseignant-chercheur à l'ISFAR rappelle que le comité scientifique a défini 5 sous-thèmes. Il s'agit du thème sur les « Innovations climato-intelligentes », sur la « Gouvernance des ressources, l'agriculture inclusive, la modernisation des filières agricoles » et enfin le « Système d'élevage innovant ».

Le recteur de l'université Alioune Diop de (UAD) Bambey, le Pr Ibrahima Faye, a relevé que « dans la politique universitaire, la recherche scientifique joue un rôle capital. Et l'ISFAR est entrain de concrétiser cela avec l'organisation d'évènements scientifiques pour permettre à tous les chercheurs de l'université, des universités du Senegal et de l'extérieur de venir échanger. Le terme souveraineté est d'actualité, il faut que les universités apportent leur contribution par rapport à cette problématique nationale. L'ISFAR est créé depuis les années 60 et est en train de jouer un rôle fondamental pour cela. C'est ce qui explique l'organisation de cette grande conférence scientifique qui a vu la participation de grands chercheurs venus de partout, du Sénégal, en Afrique et dans le monde. Cette grande conférence regroupe 8 pays, dont le Sénégal, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la France, 21 centres de recherches et universités ».