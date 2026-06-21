Sénégal: Marché financier régional - 107 milliards pour le pari de Dakar

20 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre MALOU

Le Sénégal a mobilisé 107,12 milliards lors de l'adjudication organisée le 19 juin 2026 sur le marché des titres publics de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), contre un objectif initial fixé à 100 milliards. Cette opération permet au Trésor public de recueillir un montant supérieur à celui recherché.

L'opération a recueilli un intérêt marqué de la part des investisseurs de la sous-région. Les soumissions ont atteint 148,78 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 148,78 %. Après sélection des offres, 41,65 milliards de FCFA ont été rejetés, portant le taux d'absorption à 72 %. L'émission portait sur un Bon Assimilable du Trésor (BAT) à 364 jours et trois Obligations Assimilables du Trésor (OAT) à trois, cinq et sept ans.

La maturité à trois ans a concentré l'essentiel de la demande, avec 120,07 milliards de FCFA de souscriptions et 87,58 milliards retenus. Les bons à un an ont permis de mobiliser 13,28 milliards de FCFA, tandis que les obligations à sept ans ont généré 6,26 milliards. Aucune offre n'a toutefois été retenue sur la tranche à cinq ans, malgré 3,59 milliards de FCFA de soumissions.

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Huit pays de l'UEMOA ont participé à cette opération. Le Togo s'est imposé comme le principal contributeur sur la maturité à trois ans, avec 70 milliards de FCFA proposés, dont 62,5 milliards acceptés. Le Sénégal a également pris part à l'émission, avec 18,9 milliards de FCFA de souscriptions, dont 11,87 milliards retenus.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés sur le marché régional. Les rendements moyens pondérés se sont établis à 7,75 % pour les bons à un an, 7,99 % pour les obligations à trois ans et 7,96 % pour les titres à sept ans, traduisant des conditions de financement encore exigeantes pour les États de la région.

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