Congo-Kinshasa: Couverture médiatique de la coupe du monde - La presse sportive congolaise victime de Ébola

New Jersey, Etats-Unis — Après 52 ans d'attente, des journalistes congolais dont certains n'étaient pas encore nés quand les Léopards avaient pris part à la coupe du monde 1974, pensaient pourvoir accompagner Chancel Mbemba et sa bande aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Que nenni ! En dehors du virus Ébola qui a perturbé tous leurs plans, d'autres conditions draconiennes les ont contraints à suivre les matches à la télévision.

Produire des articles de presse à partir du petit écran, c'est la situation plus qu'incongrue à laquelle, la presse sportive de la République démocratique du Congo (RDC) est confrontée pour cette coupe du monde de football qui se déroule présentement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

A plus du virus Ébola qui a tout chamboulé, le journaliste sportif, ancien ministre des Sports, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo informe que les conditions d'obtention de visa ont été endurcies considérablement.

« La majorité des journalistes sportifs congolais peine à sortir de Kinshasa. Leur chance de se rendre aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada s'amenuise de jour en jour. Les journalistes n'ont plus d'espoir à cause des conditions plus ou moins draconiennes », a confié le journaliste sportif, ancien correspondant de Rfi.

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Selon Claude-François Kabulo Mwana Kabulo, la Fifa n'a octroyé que neuf (9) codes a l'ensemble des journalistes sportifs pour la couverture de la coupe du monde, alors que les Léopards font partie des 48 sélections ayant composte leur ticket pour le Mondial américain.

Notre confrère, a fait egalement remarquer pour le déplorer qu'il faut « 90 jours d'attente pour espérer obtenir un visa pour le Canada et 41 jours d'attente pour celui des Etats-Unis ».

Mais le parcours du combattant démarre plutôt par une petite exode en dehors de capitale congolaise. « Il faut d'abord quitter Kinshasa et aller observer une période d'incubation dans une autre ville de la Rd Congo pour espérer obtenir un visa des Etats-Unis et du Canada », souligne Claude-François Kabulo Mwana Kabulo.

Quant à l'obtention du visa pour Mexique, il faut se rendre à Nairobi au Kenya pour le chercher. Et pour cause, ce pays de l'Amérique latine ne dispose pas d'ambassade à Kinshasa.

Devant le constat, ils ont tout simplement été contraints de reporter les matches à travers le petit écran. Un Mondial qu'ils ne vont pas oublier de sitôt.