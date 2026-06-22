Maroc: Botola Pro D2 - Moghreb Tétouan/Amal Tiznit, le choc de la 28e journée

La Botola Pro D2 « Inwi » de football entame sa dernière ligne droite avec les matchs de la 28e journée qui sera marquée par des matchs au sommet susceptibles de dessiner les contours de la compétition aux deux extrémités du classement.

Le choc entre Amal Tiznit (3e, 42 pts) et le Moghreb Tétouan (2e, 44 pts), sera décisive pour les deux équipes pour se rapprocher de la place du leader et se relancer dans la course au titre.

Le leader, le Widad Témara (47 pts), tentera de profiter de l'avantage du terrain et du public pour se racheter après son dernier match nul. Il recevra le Raja Béni Mellal, qui occupe la 15e place avec 27 unités, dans une confrontation aux objectifs diamétralement opposés. Le premier aspire à sécuriser son leadership et à remonter en D1, alors que son adversaire du jour joue sa dernière carte pour s'extirper de la zone de relégation.

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Dans un autre match tout aussi palpitant, le Chabab Atlas Khénifra (4e, 40 pts) accueillera le KAC Kénitra (7e, 36 pts) pour un duel aux enjeux divers, entre d'un côté le Chabab Atlas Khénifra qui vise à décrocher le deuxième billet de la montée, et de l'autre le KAC Kénitra qui cherche à confirmer son sursaut après sa précieuse victoire lors de la précédente journée et à évoluer dans le classement.

En bas du tableau, la 28e journée connaîtra des duels âpres, notamment celui entre l'US Bejaâd (14e, 30 pts) et le Widad Fès (11e, 33 pts). Les locaux espèrent ainsi compenser leur précédente défaite et s'éloigner du spectre de la relégation, tandis que les visiteurs ambitionnent de revenir avec un résultat positif pour s'assurer le maintien en deuxième division.

Dans les autres matchs, la JS Soualem (8e, 35 pts) recevra l'USM Oujda (11e, 33 pts), tandis que le Mouloudia Oujda affronte la Jeunesse Ben Guerir pour se départager la 9e place (34 pts).

Le Stade Marocain (5e, 38 pts), revigoré par sa dernière victoire, se déplacera chez le Chabab Mohammedia (11e, 33 pts), qui cherche à capitaliser sur son précieux nul décroché face au leader.

Le match de clôture de cette journée mettra aux prises la Jeunesse El Massira (5e, 38 pts) et son hôte, le Racing Casablanca, lanterne rouge avec 18 unités.