Afrique: L'asile au Maroc - Entre vitrine internationale, ambitions africaines et réalités escamotées

Comment le Maroc est devenu un acteur central des politiques migratoires africaines tout en restant confronté aux défis de la protection effective des réfugiés, de la souveraineté institutionnelle et de l'inclusion sociale.

Depuis une décennie, le Maroc s'est imposé comme l'un des acteurs les plus visibles des politiques migratoires sur le continent africain. Salué sur la scène internationale pour sa nouvelle politique migratoire, son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud et son rôle dans l'adoption du Pacte mondial sur les migrations, le Royaume est souvent présenté comme un modèle émergent de gouvernance migratoire. Toutefois, derrière cette reconnaissance internationale se dessine une réalité plus nuancée.

L'analyse de l'asile au Maroc révèle plusieurs paradoxes. Alors que les réfugiés occupent une place croissante dans les discours diplomatiques et institutionnels, leurs expériences quotidiennes demeurent largement absentes du débat public. Tandis que le Royaume ambitionne de devenir une référence africaine en matière de protection, la gestion du statut de réfugié continue de dépendre largement du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Enfin, au moment où le Maroc cherche à promouvoir une vision africaine des migrations fondée sur la solidarité continentale, il reste également confronté aux logiques européennes d'externalisation des frontières et aux contraintes de la gouvernance migratoire mondiale.

A travers trois analyses complémentaires, ce dossier explore les multiples dimensions de l'asile au Maroc : son invisibilisation sociale malgré sa forte visibilité institutionnelle; les limites d'un système de protection largement soutenu par les organisations internationales; et son inscription croissante dans une stratégie africaine où la migration devient un instrument de diplomatie, d'influence et de positionnement géopolitique. Au-delà des discours et des politiques, une question centrale traverse l'ensemble de ces réflexions : quelle place le Maroc souhaite-t-il réellement accorder aux réfugiés dans son projet de société et dans sa vision de l'Afrique de demain?

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Au Maroc, l'asile entre vitrine internationale et invisibilité sociale

Derrière l'image d'une politique d'accueil saluée à l'international, les réalités vécues par les réfugiés demeurent largement absentes du débat public.

Pendant longtemps, la question de l'asile est restée marginale dans les débats publics marocains. Réservée aux spécialistes des migrations, aux organisations internationales et aux acteurs humanitaires, elle n'occupait qu'une place limitée dans l'espace médiatique national. Cependant, depuis une dizaine d'années, le sujet s'est progressivement imposé au coeur des discours diplomatiques et institutionnels, au point de devenir l'un des symboles de la nouvelle politique migratoire marocaine.

Le Royaume est aujourd'hui régulièrement présenté comme un acteur pionnier sur le continent africain en matière de protection des réfugiés. Dans les forums internationaux, les rapports d'organisations internationales et les discours officiels, le Maroc apparaît comme un pays ayant fait le choix d'une approche fondée sur les droits humains, rompant avec les logiques exclusivement sécuritaires qui dominent souvent les politiques migratoires.

Cette reconnaissance internationale a contribué à forger l'image d'une «exception marocaine» dans un contexte mondial marqué par la fermeture des frontières, la montée des discours anti-migrants et le durcissement des politiques d'asile dans de nombreuses régions du monde.

Mais derrière cette image positive se dessine une réalité plus complexe. Car si l'asile est devenu très visible comme politique publique, il demeure étonnamment invisible comme expérience sociale. Les réfugiés sont présents dans les rapports, les statistiques et les stratégies nationales. Ils sont beaucoup plus rares dans les débats publics, les représentations médiatiques et les récits collectifs.

Un paradoxe se dessine alors : jamais l'asile n'a été autant évoqué dans les discours institutionnels, et jamais les personnes concernées n'ont semblé aussi peu audibles dans l'espace public.

Une politique racontée par ses institutions

L'une des caractéristiques les plus frappantes du débat sur l'asile au Maroc réside dans la concentration de la parole publique entre les mains d'un nombre limité d'acteurs.

L'Etat, les agences internationales, les organisations humanitaires et les partenaires internationaux produisent l'essentiel des récits disponibles sur la question. Ce sont eux qui définissent les priorités, élaborent les diagnostics, publient les chiffres et évaluent les progrès accomplis.

Cette situation n'est pas propre au Maroc. Dans la plupart des pays, les politiques migratoires sont largement racontées par ceux qui les conçoivent et les mettent en oeuvre. Mais dans le contexte marocain, cette dynamique prend une dimension particulière.

Lors des débats portant principalement sur les stratégies nationales, les engagements internationaux, les mécanismes de régularisation ou les programmes d'intégration, les réfugiés apparaissent souvent comme des bénéficiaires de politiques publiques plutôt que comme des acteurs sociaux capables de produire leurs propres récits.

Le résultat est une forme de déséquilibre narratif. La politique d'asile est abondamment décrite ; les expériences vécues par les personnes protégées le sont beaucoup moins.

L'asile comme ressource diplomatique

Cette visibilité institutionnelle s'explique aussi par la place particulière qu'occupe désormais la question migratoire dans la politique étrangère marocaine.

Depuis plusieurs années, le Maroc cherche à se positionner comme un acteur central de la gouvernance migratoire africaine et internationale. Son rôle dans l'adoption du Pacte mondial pour les migrations à Marrakech en 2018 a renforcé cette ambition.

Dans ce contexte, l'asile dépasse largement le cadre humanitaire. Il devient également un outil de diplomatie internationale.

La protection des réfugiés participe à la construction d'une image de pays stable, responsable et engagé dans les grands enjeux mondiaux. Elle alimente un récit politique valorisant la solidarité, la coopération Sud-Sud et le respect des engagements internationaux.

Cette dimension symbolique est importante. Mais elle produit parfois un effet inattendu : l'attention se concentre davantage sur les engagements annoncés que sur les conditions concrètes de leur mise en oeuvre.

L'asile devient alors une vitrine de modernité institutionnelle avant d'être une réalité sociale observée à hauteur d'homme.

Quand le succès affiché masque les fragilités

L'un des effets les plus subtils de cette dynamique réside dans ce que l'on pourrait appeler une «invisibilisation par la valorisation». Plus une politique est présentée comme exemplaire, plus il devient difficile de mettre en lumière ses limites sans être accusé de remettre en cause ses acquis.

Les difficultés rencontrées par de nombreux réfugiés - accès au logement, insertion professionnelle, reconnaissance des diplômes, discriminations, précarité économique ou obstacles administratifs - existent bel et bien. Pourtant, elles apparaissent souvent en arrière-plan des récits dominants.

Le succès institutionnel tend à occuper l'essentiel de l'espace narratif. Cette situation n'est pas nécessairement le résultat d'une volonté de dissimulation. Elle résulte souvent d'un mécanisme plus complexe : lorsque l'attention publique se focalise sur les progrès réalisés, les problèmes restants apparaissent comme secondaires.

Or ce sont précisément ces difficultés quotidiennes qui déterminent la qualité réelle de la protection offerte aux réfugiés.

Le réfugié dilué dans la figure du migrant

Cette invisibilisation est également renforcée par les représentations médiatiques. Dans de nombreux contenus journalistiques ou publications sur les réseaux sociaux, les catégories juridiques tendent à se confondre. Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et personnes en situation irrégulière sont fréquemment regroupés sous une même étiquette.

Cette confusion n'est pas anodine. Elle contribue à effacer les spécificités du droit d'asile et à rendre moins visibles les situations de protection internationale.

Le réfugié cesse alors d'être perçu comme une personne ayant fui des persécutions ou des conflits. Il devient une composante indistincte de la migration en général.

Cette dilution des catégories nuit à la compréhension du public et rend plus difficile la reconnaissance des besoins spécifiques liés à la protection internationale.

L'asile à l'ombre des préoccupations sécuritaires

À cette confusion s'ajoute une autre évolution majeure : la montée des préoccupations sécuritaires dans les débats sur les migrations.

Contrôle des frontières, lutte contre les réseaux de passeurs, départs irréguliers vers l'Europe ou gestion des flux migratoires occupent aujourd'hui une place centrale dans les discours médiatiques.

Dans cet environnement, l'asile tend à être absorbé par des problématiques plus larges de gestion migratoire. La protection internationale devient un sujet secondaire alors qu'elle concerne précisément les personnes les plus vulnérables.

Le paradoxe est frappant : les réfugiés sont omniprésents dans les stratégies internationales mais relativement absents des discussions sur les réalités sociales qui les concernent directement.

Passer de l'asile institutionnel à l'asile vécu

Le principal défi consiste désormais à déplacer le regard. La question n'est plus seulement de savoir si le Maroc dispose d'une politique d'asile reconnue à l'international. Il s'agit de comprendre comment cette politique est vécue au quotidien par les personnes qu'elle prétend protéger.

Une approche centrée sur les expériences vécues permettrait de mieux comprendre les parcours d'intégration, les formes de participation sociale, les stratégies de résilience et les relations que les réfugiés entretiennent avec les institutions et la société marocaine.

Elle permettrait surtout de sortir d'une représentation où les réfugiés apparaissent uniquement comme des bénéficiaires de protection pour les reconnaître comme des acteurs sociaux à part entière.

Car au-delà des lois, des stratégies et des discours, la véritable mesure d'une politique d'asile réside dans la capacité des personnes protégées à vivre dignement, à exercer leurs droits et à trouver leur place dans la société qui les accueille.

C'est peut-être là que se situe aujourd'hui la principale question : non plus comment le Maroc parle de l'asile, mais comment les réfugiés vivent l'asile au Maroc.