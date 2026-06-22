Sénégal: Touba - Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, le ministre Samba Diouf porte le message du chef de l'État

La communauté mouride a célébré, le vendredi 19 juin 2026, le Magal commémorant la naissance de Serigne Abdou Khadre Mbacké, quatrième khalife général des mourides et fils de Cheikh Ahmadou Bamba.

À cette occasion, le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a conduit la délégation officielle représentant le chef de l'État.

Accompagné des autorités administratives et territoriales de la région de Diourbel, le ministre a été reçu par Serigne Cheikh Mbacké, khalife de la famille de Serigne Abdou Khadre Mbacké.

Prenant la parole, Samba Diouf s'est réjoui de l'accueil réservé à sa délégation. Il a transmis à Serigne Cheikh Mbacké les salutations et les remerciements du président de la République, du Premier ministre ainsi que de l'ensemble du gouvernement. Selon lui, cette journée revêt une importance particulière pour la communauté mouride puisqu'elle commémore la naissance de Serigne Abdou Khadre Mbacké, une figure éminente et respectée de la Mouridiyya.

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Le ministre a également profité de cette occasion pour solliciter des prières en faveur du chef de l'État afin que sa mission à la tête du pays soit couronnée de succès. Il a aussi formulé des voeux pour un hivernage paisible et bénéfique pour le Sénégal.

En réponse, le khalife de la famille de Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Cheikh Mbacké, s'est félicité de la présence de la délégation gouvernementale à cette cérémonie religieuse. Il a demandé au ministre de transmettre ses salutations ainsi que celles de toute la famille de Serigne Abdou Khadre Mbacké au président de la République.

Le guide religieux a également rappelé que le comité d'organisation du Magal, dirigé par son frère Serigne Sidi Mbacké, a salué l'engagement des différents chefs de service de la région sous la coordination du gouverneur. Selon lui, les engagements pris lors des réunions préparatoires ont été respectés, contribuant ainsi à la bonne organisation de l'événement. Il leur a adressé ses remerciements.

Avant de conclure son intervention, Serigne Cheikh Mbacké a formulé des prières pour la réussite du président de la République dans sa mission. Il lui a également prodigué des conseils, l'invitant à oeuvrer davantage pour la préservation de la paix, une valeur qui a toujours constitué l'une des principales marques distinctives du Sénégal. Un appel qu'il a étendu à l'ensemble des acteurs politiques du pays.