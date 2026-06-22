Algérie: Train international Alger-Tunis - Nouveaux horaires et tarifs en vigueur

La Société nationale des transports ferroviaires a annoncé la mise à jour des horaires et des tarifs du train international reliant Alger à Tunis, une liaison qui assure des trajets réguliers entre l'Algérie et la Tunisie via la frontière est algérienne.

Selon le communiqué de l'entreprise, le train au départ d'Annaba circule les dimanches, mardis et jeudis à 09h00. Il dessert successivement Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja avant d'arriver à Tunis à 18h27.

Dans le sens inverse, les départs depuis Tunis sont programmés les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, avec une arrivée à Annaba prévue à 18h20.

Les formalités de contrôle frontalier sont effectuées à la gare internationale de Souk Ahras pour la partie algérienne et à la gare de Ghardimaou pour la partie tunisienne, permettant une gestion coordonnée des passages entre les deux pays.

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La société précise que les billets sont disponibles dans plusieurs gares, notamment Annaba, Souk Ahras, Alger, Oran, Constantine, Sétif et El Eulma.

Concernant la tarification, le billet en première classe est fixé à 1 900 dinars algériens, contre 1 640 dinars pour la deuxième classe. Les tarifs aller-retour sont établis à 3 485 dinars pour la première classe et 3 040 dinars pour la deuxième classe.

Enfin, la société indique que les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d'une réduction de 50 %.