Ile Maurice: Championnat des 3 ans - Ashikule s'offre la première manche

L'écurie Gujadhur avait deux bonnes cartouches dans la première manche du championnat des 3 ans cet après-midi. Avec des représentants comme Diamond Days et Ashikule, elle était l'établissement à suivre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas raté le coche avec la victoire d'Ashikule, qui a dominé l'élève de Subiraj Gujadhur, Blackjack Randall.

Diamond Days, le premier représentant de l'écurie et favori de la course, a beaucoup tiré pendant le parcours et n'a rien eu à offrir dans la ligne droite finale, alors qu'Ashikule a pour sa part confirmé ses progrès affichés à l'entraînement. Ce fils d'Erupt a, dans la foulée, offert une première victoire dans une course principale cette saison à son établissement.

L'écurie Jevin Awotar a fait triompher deux de ses chevaux lors de cette 7e journée. Warbird (Van Niekerk) a triomphé de bout en bout dans la 2e course, alors que Bounceback (Van Niekerk) a réussi la passe de trois dans la 4e course.

Manoel Nunes a quant à lui sauvé sa journée grâce à la victoire de Summer Snow dans la 3e course. C'était le seul gagnant de l'écurie Foo Kune cet après-midi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rye Joorawon, sevré de réussite cette saison, a débloqué son compteur de victoires pour la saison 2026 par l'entremise du favori Trick Or Tequilla de l'écurie Subiraj Gujadhur dans la première course.

L'un des faits marquants de cette septième journée a été la victoire de Crescent, qui continue de faire plaisir à son entourage. Le fils de Legislate a signé, ce samedi 20 juin, une huitième victoire consécutive sur notre turf. Il a gagné dans la décontraction, laissant entrevoir d'autres victoires. Fallait le faire.

Spelling Bee, bien monté par Luis Corrales, a remporté la cinquième course pour le compte de l'écurie Daby, alors que la dernière épreuve au programme est allée à That'll B The Day de l'entraînement Arveen Nagadoo. Monté par Ianish Taka, ce coursier a réalisé des débuts tonitruants en s'imposant des plus aisément.