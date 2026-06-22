Ile Maurice: Ehsan Juman - «C'est un Budget pour le petit peuple»

«Le Premier ministre a été à l'écoute. Aujourd'hui, si quelqu'un est au bas de l'échelle, il percevra Rs 14 000. Au niveau de mes camarades parlementaires, après avoir entendu le cri du coeur de la population, nous avons souhaité faire un geste : passer de deux voitures duty free à une seule, afin de montrer notre solidarité envers la population.

Pareil pour la pension des parlementaires, qui sera alignée sur l'âge de 65 ans. Nous avons également jugé important de ramener l'âge de ceux éligibles à la visite des médecins à domicile de 90 ans à 85 ans. Dans chaque hôpital, il y aura deux salles pour les personnes âgées.

En ce qui concerne le projet Nice, nous voulons que les jeunes développent leur sentiment d'appartenance au pays. Nous mettons aussi l'accent sur l'intelligence artificielle, signe de démocratisation.

Bien sûr, il faut reconnaître le contexte difficile, pris en compte par le Premier ministre, notamment les difficultés liées aux Chagos et au conflit au Moyen-Orient. Ce que nous demandons, c'est la solidarité : serrer les coudes ensemble.

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En ce qui concerne l'éducation, notamment les écoles spécialisées, il y aura un remboursement des frais de taxi. Des psychologues seront également présents dans les écoles afin de soutenir les enfants et de prendre les mesures nécessaires dès le départ.

C'est un budget pour le peuple. C'est un budget pour le petit peuple.»