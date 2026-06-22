Ile Maurice: Groupe F - Les Pays-Bas écrasent la Suède et relancent leur campagne (5-1)

Les Oranje ont répondu présent. Après leur faux départ contre le Japon (2-2), les Pays-Bas ont livré une démonstration face à la Suède (5-1) à Houston, s'emparant de la tête du groupe F avec quatre points. Une performance convaincante qui relance totalement leur Mondial.

Un départ canon

Ronald Koeman avait reconduit son 4-3-3 habituel, et ses joueurs ont immédiatement affiché leurs intentions. Dès la 5e minute, Reijnders a trouvé Gakpo sur la gauche, dont le centre en retrait a permis à Brian Brobbey d'ouvrir le score d'un plat du pied précis (1-0). La réaction suédoise a été stoppée nette par Verbruggen, qui a repoussé la tentative de Gyökeres (7e). Les Oranje ont rapidement enfoncé le clou : lancé par Malen, Dumfries a délivré un centre à ras de terre parfaitement coupé par Brobbey pour son doublé (17e, 2-0).

La Suède, longtemps étouffée par le pressing néerlandais, a fini par relever la tête en fin de première période. Gyökeres, Ayari et Gakpo ont animé les dernières minutes avant la pause, et Lagerbielke a même cru réduire l'écart d'une tête (44e), avant que la VAR n'annule le but pour hors-jeu. Les Pays-Bas ont rejoint les vestiaires avec une avance méritée.

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Gakpo et Summerville achèvent la Suède

Au retour des vestiaires, Koeman a lancé Summerville à la place de Malen -- un choix décisif. Très remuant sur son aile, le joueur de West Ham a participé au troisième but. Après son débordement, Dumfries a centré au second poteau pour Gakpo, qui a conclu sans trembler (47e, 3-0). Les Oranje ont frappé une quatrième fois en contre-attaque : Summerville a servi Gakpo sur la gauche de la surface, et l'attaquant de Liverpool a signé un doublé d'un tir croisé efficace (54e, 4-0).

La Suède n'a jamais abdiqué. Anthony Elanga, à peine entré en jeu, a réduit l'écart d'une frappe croisée puissante sur un service d'Alexander Isak (59e, 4-1), avant qu'Ayari ne frôle la lucarne (57e) et qu'Isak ne tente sa chance en fin de match (84e). Mais les Néerlandais ont parfaitement maîtrisé leur avantage, Summerville ajoutant un cinquième but dans le temps additionnel (89e, 5-1) pour sceller une victoire sans appel.

Le groupe F rebattu

Avec ce succès, les Pays-Bas grimpent en tête du groupe F avec quatre points, devant la Suède qui conserve trois points. Lors de la troisième journée, les Oranje affronteront la Tunisie avec l'ambition de valider leur qualification. La Suède croisera la route du Japon dans un duel qui s'annonce décisif pour les premières places du groupe.