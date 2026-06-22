Afrique: Japon-Tunisie, 1 000e match de l'histoire du Mondial

De l'un des envoyés de l'APS, Seynabou Ka

New Brunswick (New Jersey), 20 juin (APS) - La rencontre devant opposer le Japon à la Tunisie, samedi au stade de Monterrey (Mexique), sera le 1000e match de l'histoire de la Coupe du monde, a indiqué la Fédération internationale de football, dans un communiqué publié samedi.

Cette rencontre historique du groupe F, prévue dans la nuit de samedi à dimanche, compte pour la deuxième journée du premier tour du Mondial 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux sélections abordent ce rendez-vous dans des dynamiques différentes. Le Japon a obtenu un match nul face aux Pays-Bas (2-2) lors de son entrée en lice, alors que la Tunisie a subi une lourde défaite contre la Suède (5-1).

À la suite de ce revers, la Fédération tunisienne de football a limogé le sélectionneur Sabri Lamouchi et confié les rênes de l'équipe au technicien français Hervé Renard, chargé de relancer les Aigles de Carthage pour leur septième participation à Mondial, la troisième de suite.

Selon la FIFA, cette affiche entre une sélection asiatique et une autre du continent africain "symbolise l'essor du football à l'échelle mondiale et la capacité de la Coupe du monde à rassembler les peuples et les cultures."

Selon le capitaine tunisien Ellyes Skhiri, cité dans le communiqué, disputer le 1000e match de l'histoire du Mondial représente "quelque chose d'extrêmement symbolique".

Pour le sélectionneur de l'équipe nationale du Japon, Hajime Moriyasu, cette rencontre constitue "un immense honneur" pour son pays et pour l'Asie en général.

La FIFA rappelle que la Coupe du monde est "passée de 13 participants lors de sa première édition en 1930 à 48 équipes en 2026", une évolution reflétant, selon elle, "la mondialisation du football".

Au total 209 sélections ont participé aux qualifications du Mondial 2026.