Sénégal: Mondial 2026 - Les Lions ont rejoint leur camp de base avec 7 tonnes de matériel (intendant en chef)

New Jersey (États-Unis) — L'équipe nationale du Sénégal a rejoint son camp de base du New Jersey avec 7 tonnes de matériel - ballons et maillots -, une logistique lourde traduisant toute son ambition pour le Mondial 2026, a-t-on appris du major Alioune Badara Sène, intendant en chef des équipes nationales.

"Nous sommes venus ici avec presque 7 tonnes de matériel. Quand on participe à une compétition, c'est pour aller jusqu'au bout. Nous sommes préparés en conséquence pour cela", a-t-il dit dans un entretien exclusif avec l'APS.

Trouvé dans les installations de Miller Family Soccer Complex de l'Université de Rutgers, camp de base des Lions dans le New Brunswick, le major Sène a évoqué "une grande opération logistique" montée pour prendre en charge les besoins des joueurs.

"C'est une grande opération de logistique que nous avons préparée trois mois avant la compétition. Nous avons commencé notre travail par la réception du matériel, la confection des kits d'équipements pour les joueurs, les dirigeants, les administratifs, les membres du staff technique, les extra qui viennent de gauche à droite. Donc, il faut tout préparer", explique l'intendant général des équipes nationales.

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Avec deux de ses assistants, tous membres du bataillon des Sports de l'armée sénégalaise, le major Sène a minutieusement préparé le déploiement du matériel avec toutes les garanties nécessaires.

"C'est une préparation minutieuse, qui se fait selon les règles, avec le respect des directives de la FIFA, en fonction aussi des exigences des joueurs. Il faut prendre en compte la taille de chaque joueur dans la confection des kits", ajoute l'ancien joueur de l'Association sportive des forces armées (ASFA).

"C'est nous qui nous chargeons de floquer les logos sur les maillots d'entraînement, les maillots de compétition en suivant à la règle les instructions de la FIFA", a indiqué Alioune Badara Sène, selon qui, une mauvaise préparation logistique a forcément un impact sur l'équipe nationale.

Il a ajouté: "Notre travail demande beaucoup d'anticipation. Je travaille avec mes deux assistants tous les jours. Ils abattent un travail immense et ne dorment même pas", a ajouté l'intendant des équipes nationales du Sénégal.

Les Lions du Sénégal préparent leur deuxième sortie contre la Norvège, après avoir perdu face à la France lors de la première journée du groupe I qui comprend également l'Irak.