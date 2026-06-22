Cote d'Ivoire: 35 ans de carrière de Bomou Bassa - L'émotion était au rendez-vous à l'Institut français d'Abidjan

L'Institut français d'Abidjan a vibré, le vendredi 19 juin 2026, au rythme de la musique à l'occasion de la célébration des 35 ans de carrière de l'artiste Bomou Bassa. Dans une salle acquise à sa cause, figures du monde culturel, proches et admirateurs se sont réunis pour rendre un hommage à l'une des voix emblématiques de la scène musicale ivoirienne.

Dès les premières heures du show, l'ambiance annonçait une soirée festive, mais surtout empreinte d'une profonde émotion. À l'initiative de Placide Konan, l'événement s'est voulu bien plus qu'un simple spectacle. Il a retracé un parcours artistique riche, marqué par l'engagement et la constance.

Parmi les personnalités présentes figurait la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, dont la présence témoignait de la reconnaissance institutionnelle du parcours de l'artiste. Prenant la parole, elle a salué « une carrière exemplaire » et souligné la contribution de Bomou Bassa au rayonnement de la culture ivoirienne, au-delà des frontières.

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Sur la scène, les prestations se sont enchaînées sous les ovations du public. Plusieurs artistes ont revisité le répertoire de l'artiste en lui rendant hommage à travers des performances inspirées. Parmi les moments les plus marquants de la soirée figuraient les prestations de Didi B et de Yilim, respectivement fils et fille de Bomou Bassa. Leurs prestations chargées d'émotion ont créé une véritable communion avec le public.

Dans la salle, les regards étaient attentifs, parfois embués de larmes. Les chants, les souvenirs partagés et les témoignages ont rappelé l'impact de l'artiste sur plusieurs générations. Chaque note semblait raviver une époque et chaque parole témoignait d'un héritage artistique solidement ancré.

Au cours de la soirée, l'hommage a pris une dimension collective. Artistes, organisateurs et spectateurs ont vibré à l'unisson, célébrant non seulement un homme, mais aussi toute une trajectoire musicale.

La soirée s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse, marquée par une longue ovation. Une manière pour le public de saluer 35 années de passion et de dévouement à la musique. Une chose reste certaine : Bomou Bassa n'a pas seulement fait carrière ; il a laissé une empreinte durable dans le paysage culturel ivoirien.