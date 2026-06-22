Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - À Toronto, la diaspora ivoirienne se mobilise derrière les Éléphants avant le choc face à l'Allemagne

À quelques heures d'un rendez-vous décisif dans le cadre de la Coupe du monde 2026 face à l'Allemagne, la diaspora ivoirienne vivant dans le Grand Toronto a affiché son unité et sa détermination à soutenir les Éléphants. Réunis dans la soirée du vendredi 19 juin 2026, à Milton, les ressortissants ivoiriens ont accueilli le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, dans une ambiance festive empreinte de patriotisme.

Cette rencontre de communion a rassemblé plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, Ouattara Bafétigué ; l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mexique, Djerou Robert ; le maire de Milton, Gordon Krantz, ainsi que des membres du cabinet ministériel. Étaient également présents le directeur général de l'Office national des sports (Ons), Ousmane Gbané ; le président du Conseil national de soutien aux Éléphants (Cnse), Adonis Kouadio ; le directeur du groupe L'Intelligent d'Abidjan, sans oublier les responsables des différentes associations de la communauté ivoirienne établies au Canada.

Organisée à quelques heures de la confrontation entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, cette rencontre a constitué bien plus qu'un simple moment de retrouvailles. Elle s'est imposée comme une démonstration de la capacité de la diaspora à se mobiliser derrière la sélection nationale, dans un esprit d'unité et de fierté.

L'un des temps forts de la soirée a été la présentation officielle de la Fan Zone de la Côte d'Ivoire par le Comité des supporters. Conçu comme un espace de rassemblement, d'animation et de célébration, ce site permettra aux milliers de supporters ivoiriens présents dans la région de vivre intensément les rencontres des Éléphants tout en faisant rayonner les couleurs nationales auprès des autres communautés.

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Dans une atmosphère rythmée par les chants, les danses et les encouragements, les participants ont réaffirmé leur confiance envers les hommes du sélectionneur ivoirien. Drapés de maillots orange, blanc et vert, ils ont promis de faire entendre leur voix dans les tribunes afin de pousser les champions d'Afrique 2023 à réaliser un nouvel exploit sur la scène mondiale.

La présence du ministre Adjé Silas Metch auprès de ses compatriotes a été saluée comme un signal fort de proximité et de considération envers la diaspora, considérée comme un acteur majeur du rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Les échanges ont également permis de mettre en lumière le rôle essentiel des Ivoiriens établis à l'étranger dans la promotion de l'image du pays et dans l'accompagnement des grandes causes nationales.

À Toronto et dans sa périphérie, l'heure est désormais à la mobilisation générale. Tous les regards sont tournés vers le stade où les Éléphants tenteront d'obtenir un résultat déterminant face à l'Allemagne. Portée par l'enthousiasme de sa diaspora, la sélection ivoirienne pourra compter sur un véritable "12e homme" pour relever ce défi de taille.