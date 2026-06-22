Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Un rendez-vous culturel mondial ouvert à Abidjan

Après une première édition au Maroc organisée durant la Can 2025, Heartbeat of Africa, ou « Le coeur bat pour l'Afrique » (plateforme culturelle panafricaine), s'installe à Abidjan pour sa deuxième édition officielle. L'information a été donnée à travers une note qui nous est parvenue le 17 juin 2026.

Cette édition s'inscrit dans l'effervescence de la Coupe du monde 2026. Dans le cadre de cette grand-messe mondiale, plusieurs rendez-vous ont été conçus pour célébrer la participation historique de dix équipes africaines à cette compétition.

Pensé comme un écosystème créatif panafricain, Heartbeat of Africa rassemble photographes, entrepreneurs, artistes, médias, institutions, sportifs et acteurs culturels autour d'une même ambition : contribuer à construire et diffuser de nouveaux récits.

À travers une sélection d'oeuvres inédites, l'exposition explore les notions d'identité, de mémoire, de mouvement, de transmission et de représentation, offrant au public un regard pluriel sur les réalités contemporaines du continent et sa diaspora.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'exposition met en lumière une nouvelle génération de créateurs qui participent activement à façonner les imaginaires de demain et à repositionner les récits africains au centre des conversations mondiales.

À travers ces rendez-vous, la structure poursuit sa mission : utiliser le football comme un langage universel capable de créer des ponts entre les cultures, les générations et les communautés africaines.

Inauguré le 22 mai 2026 au Blu Lab en collaboration avec La Sunday, Heartbeat of Africa est un événement qui réunit photographes, artistes musiciens et créateurs africains autour du football qui, au-delà du sport, devient un langage universel et un vecteur identitaire témoignant de l'unité de l'Afrique et de sa diaspora.

Heartbeat of Africa est imaginé et porté par quatre femmes panafricaines : Lamia Kleiche (Maroc), Océane Voltat (Guyane), Thanya Ockot (Congo) et Fadhila Chikh (Algérie). À travers cette plateforme, elles défendent une vision commune : faire de la culture, du sport et de la création contemporaine des outils de connexion, de transformation sociale et de rayonnement du continent africain. L'événement prend fin le 19 juillet 2026.