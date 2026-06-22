Cote d'Ivoire: 'L'équipe de Faé ne cesse de monter en puissance' - Pronostic de Nasser Eddy sur le choc face à l'Allemagne

Pour son deuxième match de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire affrontera l'Allemagne. Cette rencontre, prévue à Toronto, débutera ce samedi 20 juin à 20h00 GMT.

Nasser Eddy, expert d'Africafoot, l'un des principaux sites web de football africains, note une forte probabilité de match nul dans sa prédiction pour le portail, mais admet que l'Allemagne ouvrira le score.

"Avec la bagatelle de 25 buts inscrits lors de leurs 6 récentes sorties, les Allemands crachent du feu offensivement. Ils ont ainsi toujours systématiquement inscrit au moins deux buts dans un match sur les 7 derniers. Côté Côte d'Ivoire, la dynamique est également belle. Entrés en lice dans la compétition de la meilleure des manières en battant l'Equateur 1-0, les « Eléphants » poursuivent leur ascension positive. L'équipe menée par le sélectionneur Emerse Faé ne cesse de monter en puissance avec de jeunes pépites aux dents longues.

Nous prévoyons, au regard de la belle forme affichée par chacune d'elle, un résultat nul à l'issue de cette rencontre qui s'annonce ouvert avec deux attaques de feu. Un bon pari sur une moyenne de but générale supérieure à 3 ne serait pas risqué à tenter. L'Allemagne démarre en général tambours battant ses matchs, et devrait donc ouvrir le score dans celui-ci."

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L'Allemagne est largement perçue comme la grande favorite de cette confrontation, avec une cote de 1,59 donnée par les spécialistes de 888Starz (https://africafoot.com/888starz-app/) pour sa victoire. En revanche, la Côte d'Ivoire voit sa chance de s'imposer attribuée à une cote de 5,89, tandis qu'un match nul est évalué à 4,62.

Les estimations du bookmaker anticipent un affrontement animé sur le plan offensif, avec une projection d'au moins trois buts inscrits. Cette perspective, correspondant à un pari sur un total de buts supérieur à 2,5, bénéficie d'une cote de 1,68. Par ailleurs, la probabilité que les deux équipes réussissent à marquer est cotée à 1,72.