Algérie: Chargé par le président de la République, le Premier ministre préside la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'artiste

20 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Premier Ministre

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, samedi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger, la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'artiste.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'attention accordée par l'Etat à la promotion de la culture nationale et à la valorisation des contributions de la famille artistique algérienne à l'enrichissement de la scène culturelle et au renforcement des fondements de l'identité nationale.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, de hauts responsables de l'Etat, d'artistes, d'intellectuels, de créateurs et de représentants de la famille culturelle et artistiques nationale.

A cette occasion, les lauréats du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs "Ali Maachi" (édition 2026), ont été honorés dans les différentes spécialités littéraires et artistiques, comprenant le roman, la poésie, l'écriture théâtrale, les oeuvres musicales, le chant, la chorégraphie, les arts cinématographiques et audiovisuels, les arts dramatiques, ainsi que les arts plastiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce prix illustre l'intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics à la promotion de la création culturelle et artistique, ainsi qu'à l'encouragement et l'accompagnement des jeunes talents, à même de contribuer au développement de la dynamique culturelle nationale et à la promotion de la production intellectuelle et artistique, outre la mise en valeur des compétences algériennes et l'ancrage des valeurs d'innovation, d'excellence, et de créativité.

Cette manifestation annuelle est organisée sous le haut patronage du président de la République, en reconnaissance du rôle majeur de la famille artistique algérienne au service de la culture nationale et à la préservation de la mémoire collective de la nation, et en concrétisation de l'engagement de l'Etat à poursuivre son soutien aux artistes, à améliorer les conditions d'exercice de leur activité créative, et à renforcer leur statut socio-professionnel, consolidant ainsi la place de la culture en tant que levier essentiel du développement national, et acteur clé de consolidation de l'unité nationale, et de préservation de l'héritage civilisationnel du pays.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.