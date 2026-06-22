Algérie: Engagement à assurer l'équité de développement et rapprocher le service public du citoyen

IN-GUEZZAM — Le Médiateur de la République, Mohamed Hattab a entrepris samedi une visite de travail dans la wilaya d'In-Guezzam afin de s'enquérir de l'état des équipements publics et du niveau de prise en charge des préoccupations des citoyens.

La visite intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui placent le citoyen au coeur de l'action publique et au centre des politiques de développement.

Au cours des différentes étapes de sa visite, accompagné du wali d'In-Guezzam, Noureddine Rafsa, le Médiateur de la République a indiqué que cette wilaya bénéficie d'une attention particulière, dans le cadre de l'approche de l'Etat visant à assurer un développement équilibré entre les régions du pays, soulignant que les zones frontalières constituent une profondeur stratégique pour l'Algérie et méritent une attention constante garantissant l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la promotion des services publics.

"La wilaya d'In-Guezzam n'est pas une zone éloignée des préoccupations de l'Etat, mais est au centre de ses priorités", a souligné M. Hattab, ajoutant que la visite d'aujourd'hui vise à "rapprocher davantage le service public du citoyen".

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Et de préciser que l'instance du Médiateur de la République s'adosse, dans l'exercice de ses missions, sur un travail de terrain direct, considéré comme le meilleur moyen de situer le vécu réel des citoyens et d'évaluer l'efficacité des politiques publiques et leur capacité à répondre à leurs préoccupations.

M. Hattab a affirmé, à ce propos, que l'écoute des citoyens reste le point d'amorce essentiel dans la définition des priorités et la suggestion de solutions appropriées.

Lors de cette visite de travail et d'inspection d'un certain nombre de structures et d'équipements publics, le Médiateur de la République a pu constater les conditions d'accueil et de prise en charge des citoyens, en plus d'écouter les exposés et explications présentés par les responsables locaux sur la situation du développement dans la wilaya et les différents programmes et projets mis en oeuvre.

Il a saisi l'opportunité pour présenter des directives visant à améliorer la performance administrative et rehausser la qualité des services fournis aux citoyens.

Dans une déclaration faite à cette occasion, M. Hattab a souligné que le rôle de l'instance du Médiateur de la République va au-delà du simple traitement des requêtes et des plaintes pour contribuer à l'amélioration de la performance publique et proposer des solutions susceptibles de développer la relation Administration-Citoyen, en insistant sur "le critère de réussite du service public qui reste tributaire du degré de satisfaction du citoyen à l'égard des prestations qui lui sont fournies".

Au terme de sa visite de travail, il a affirmé que "l'Etat, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

poursuit la concrétisation des principes d'équité territoriale et en matière de développement à travers tout le pays, et que l'instance du Médiateur de la République poursuivra sa présence sur le terrain pour accompagner cet effort national, conformément à sa devise : "L'instance du Médiateur de la République, toujours au service du citoyen".