Algérie: La CAF dévoile le calendrier des périodes d'enregistrement des joueurs

ALGER — La Confédération africaine de football (CAF) a publié samedi, le calendrier officiel des périodes d'enregistrement des joueurs pour les compétitions interclubs de la saison 2026-2027, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération.

La CAF a également fixé au 25 juillet 2026 la date limite d'engagement des clubs qualifiés aux compétitions continentales.

La première période d'enregistrement s'étendra du 1er au 15 août 2026. Les joueurs inscrits durant cette fenêtre seront qualifiés dès le premier tour préliminaire, tandis que la date limite de dépôt du Certificat international de transfert (CIT) est fixée au 15 août.

La deuxième période d'enregistrement se déroulera du 16 août au 30 septembre 2026. Les joueurs enregistrés durant cette phase seront éligibles à partir du deuxième tour préliminaire, avec une date limite de réception du CIT arrêtée au 30 septembre.

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Une troisième fenêtre, réservée à la phase de groupes, sera ouverte du 1er au 31 octobre 2026. Les joueurs inscrits à cette période pourront participer à compter de la phase de groupes. La date limite du CIT est fixée au 31 octobre 2026.

Enfin, une dernière période d'enregistrement est prévue du 1er au 31 janvier 2027. Elle permettra aux clubs de renforcer leurs effectifs pour le reste de la phase de groupes ainsi que pour les phases à élimination directe, avec une date limite du CIT fixée au 31 janvier 2027.

Ce calendrier permettra aux clubs engagés dans les compétitions africaines d'organiser leurs recrutements et leurs démarches administratives en fonction des différentes étapes de la saison continentale.

Pour rappel, l'Algérie sera représentée par le MC Alger et la JS Saoura en Ligue des champions, et l'USM Alger (tenante) et le CR Belouizdad en Coupe de la Confédération.