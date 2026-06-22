Algérie: La transformation numérique en Algérie redessine les méthodes des campagnes électorales

ALGER — La campagne électorale pour les législatives du 2 juillet connaît une évolution notable dans les méthodes de mobilisation des électeurs, désormais largement axées sur les outils numériques et les plateformes interactives, devenus un moyen essentiel de présentation des programmes électoraux des différents candidats.

Depuis son lancement, la campagne se distingue par une utilisation intensive des réseaux sociaux, notamment à travers les diffusions en direct ou la présentation des programmes sur ces plateformes, faisant de ces dernières des canaux d'interaction instantanée permettant aux électeurs d'exprimer leurs préoccupations dans les commentaires.

A propos de cette tendance de plus en plus visible lors des différentes échéances nationales, l'enseignante en sociologie politique à l'Ecole nationale supérieure des sciences politiques (ENSSP), Amel Hadja, a souligné, dans une déclaration à l'APS, l'importance de cette dynamique renouvelée, estimant que "cette transformation structurelle a permis d'insuffler une nouvelle dynamique au processus électoral, fondée avant tout sur l'interaction et l'échange d'opinions".

"Cette communication numérique directe s'effectue désormais en temps réel, d'autant plus que les jeunes sont devenus des acteurs influents dans l'espace numérique en général", a-t-elle ajouté.

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Selon elle, les jeunes "ne sont plus de simples récepteurs passifs des messages politiques, mais participent désormais à leur élaboration, ce qui a favorisé la démocratisation de l'accès à l'information et l'émergence de +la citoyenneté numérique+".

Elle a, en outre, relevé qu'"après avoir été longtemps confinés aux rassemblements traditionnels et aux médias classiques, les programmes et activités des partis politiques sont aujourd'hui accessibles à tous à de larges pans de la société et sans coût", un changement jugé particulièrement important au regard de l'étendue géographique du territoire algérien.

Selon Mme Hadja, ce type de communication contribue au renouvellement du discours politique et des élites, tout en offrant une véritable opportunité aux nouveaux profils politiques de se présenter et d'atteindre efficacement l'électorat ciblé à moindre coût matériel.

Pour sa part, le professeur à la faculté des sciences de l'information et de la communication (Alger 3), Aïd Zeghlami, estime que l'orientation des partis politiques et les listes électorales vers la numérisation constitue " une étape incontournable pour suivre l'évolution de l'époque et garantir la rapidité du flux de l'information".

Dans ce sens, M. Zeghlami souligne l'importance de l'adoption " d'une approche binaire équilibrée, combinant l'exploitation optimale des technologies modernes afin de réaliser une plus grande interaction avec les citoyens dans toutes leurs catégories, et le travail sur le terrain, à travers l'organisation de meetings populaires et de sorties de proximité".

De son côté, la spécialiste en sciences sociales , Mme Makfoudji Houria, a indiqué que la tendance numérique dans les processus électoraux repose désormais sur les nouvelles réalités sociales, l'espace numérique permettant de produire des moyens renouvelés de ce que l'on appelle le "rapprochement politique" , grâce à la rapidité de communication et à l'interaction directe avec les abonnés et les intéressés, soulignant que "le réseau de relations et la confiance mutuelle constituent une ressource essentielle dans l'action politique".

La numérisation est devenue un prolongement des liens politiques traditionnels plutôt qu'une alternative" étant donné que le contact direct reste "prédominant", a-t-elle estimé.

Les spécialistes s'accordent à dire que les plateformes virtuelles façonnent désormais les contours de la scène politique contemporaine, estimant que la transformation numérique reste "un outil complémentaire nécessitant une combinaison avec le travail sur le terrain de proximité".