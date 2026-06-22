Algérie: La sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI constitue un 'signal positif' pour l'économie nationale

20 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par CREA

ALGER — La sortie de l'Algérie de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) constitue une étape importante pour l'Algérie et un "signal positif" pour l'économie nationale, a affirmé le président du Conseil du Renouveau Economique Algérien (CREA), Kamel Moula.

Dans une déclaration à l'APS, M. Moula a souligné que cette décision vient consacrer les efforts engagés pour renforcer la transparence financière, améliorer la gouvernance et rapprocher le système financier national des standards internationaux.

Le CREA, en tant qu'organisation patronale représentant les entreprises algériennes publiques et privées, considère cette avancée comme un facteur de confiance supplémentaire pour les opérateurs économiques nationaux et pour les partenaires internationaux, a indiqué son président.

Cette décision contribuera également à renforcer l'attractivité de l'Algérie, à faciliter les échanges économiques et à créer un environnement plus favorable à l'investissement, a-t-il ajouté.

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M. Moula a estimé que cette étape encourage l'ensemble des acteurs économiques à poursuivre leurs efforts pour accompagner la transformation de l'économie et consolider une croissance durable, fondée sur la confiance, la compétitivité et la création de valeur.

Le CREA réaffirme son engagement à contribuer, aux côtés des pouvoirs publics et de toutes les forces économiques nationales, à la construction d'une économie plus forte, plus ouverte et davantage intégrée dans son environnement international, a conclu son président.

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