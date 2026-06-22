Algérie: Une délégation de la société Naftal reçue à Niamey par le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie

ALGER — Une délégation de la société Naftal, en mission de travail au Niger, a été reçue par le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, M. Abdoulaye Seydou, avec lequel elle a examiné les perspectives d'investissement et de partenariat, ainsi que les moyens de renforcer la coopération avec la société nigérienne des produits pétroliers "Sonidep", a indiqué samedi un communique de Naftal.

Lors de cette rencontre tenue jeudi dernier au siège du ministère à Niamey, M. Seydou a exprimé sa grande confiance dans les capacités techniques et industrielles de Naftal, soulignant que l'expertise de cette société lui permet de contribuer à répondre aux besoins du marché nigérien et d'accompagner les efforts de développement du secteur des hydrocarbures, ajoute le communiqué.

Il a également réitéré le soutien des autorités nigériennes à la coopération existante entre Naftal et Sonidep, tout en assurant leur accompagnement des projets conjoints devant être concrétisés dans le cadre de l'accord de coopération liant les deux sociétés ainsi que du mémorandum de coopération conclu entre les plus hautes autorités des deux pays.

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Cette rencontre reflète " le niveau privilégié atteint par les relations de coopération entre l'Algérie et le Niger, et confirme la volonté commune des deux parties de concrétiser des projets d'investissement prometteurs, renforçant l'intégration économique et soutenant la coopération Sud-Sud", a précisé Naftal dans son communiqué.

La délégation de Naftal poursuit sa mission au Niger, à travers des rencontres avec des organismes sectoriels concernés par l'énergie et l'investissement.

Le programme de la deuxième journée de cette visite a notamment inclus, vendredi, une séance de travail avec les responsables de la Sonidep, consacrée à la présentation et à l'examen du plan d'affaires du projet de réalisation d'une unité de production de bitume.

Cette séance de travail a été l'occasion de passer en revue les différents aspects techniques et économiques du projet, et d'examiner les perspectives de sa réalisation dans le cadre d'un partenariat stratégique à même de contribuer à répondre aux besoins du marché nigérien et à renforcer les capacités locales dans ce domaine.

La délégation de Naftal a, par ailleurs, tenu une série de rencontres avec plusieurs organismes et institutions intervenant dans les domaines de l'investissement et des infrastructures. Ces rencontres ont permis de passer en revue le climat des affaires et les opportunités d'investissement offertes au Niger ainsi que le cadre réglementaire et juridique régissant les projets économiques.

Ces réunions ont donné à la délégation l'occasion de prendre connaissance des différentes facilitations et procédures relatives à la concrétisation des projets d'investissement, tout en abordant les besoins du marché nigérien et les perspectives de développement des infrastructures liées au secteur de l'énergie et des produits pétroliers.

Le programme a également comporté des visites de terrain à plusieurs stations-service de la ville de Niamey, où la délégation s'est enquise des conditions d'exploitation et du niveau des prestations assurées aux consommateurs.

Elle a, en outre, visité des centres de remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que le centre de stockage et de distribution de carburants de Sonidep, dans l'objectif d'évaluer les capacités disponibles et d'identifier les besoins en matière de développement et d'extension des différents maillons de la chaîne d'approvisionnement et de distribution.

La délégation s'est également rendue sur le site proposé pour accueillir le projet d'unité de production de bitume, où des explications lui ont été fournies sur les caractéristiques techniques du site et ses atouts logistiques, de nature à favoriser la concrétisation de ce projet stratégique dans les meilleures conditions et à renforcer les capacités locales de production et de distribution de bitume.

Ces rencontres et visites de terrain ont permis à la délégation de Naftal de s'informer de près sur l'environnement économique et réglementaire ainsi que sur les infrastructures énergétiques du Niger, tout en explorant les perspectives de coopération et de partenariat avec les différents organismes et entreprises concernés, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à consolider sa présence régionale et à valoriser son savoir-faire dans ses différents domaines d'activité.