Congo-Kinshasa: La jeunesse de Beni condamne l'agression d'une équipe de riposte contre Ebola

« Nous devons éviter toute intoxication et désinformation autour de la maladie à virus Ebola », a déclaré samedi 19 juin 2026 le président de la jeunesse de la ville de Beni (Nord-Kivu). Cet appel fait suite à une attaque contre une équipe de riposte vendredi dans le quartier Mabolio, alors que celle-ci se rendait sur le terrain pour un cas suspect.

Des coups et blessures ont été enregistrés parmi ces prestataires de santé.

Tout en condamnant fermement cet acte, le président de la jeunesse de Beni, Mussa Karim, appelle plutôt les jeunes à se mobiliser pour accompagner les équipes de riposte, afin de freiner la propagation de cette épidémie dans la région:

« C'est un comportement que nous devons vraiment combattre, car, quand bien même nous avons été victimes de cette maladie à la 10e et 13e épidémie, nous avons perdu les nôtre ici. Et pour cet énième épisode de l'épidémie dans notre ville en tout cas, nous devons nous liguer come un seul homme pour accompagner les personnels soignants".

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De la même manière que la jeunesse en est en train d'accompagner les services de sécurité pour lutter contre l'insécurité à Beni, selon lui, elle doit aussi accompagner l'équipe de la riposte pour atteindre l'objectif de freiner l'avancée de cette épidémie dans la région.

Il estime que cette violence juvénile est de nature à augmenter le nombre des cas contacts et des cas confirmés et le nombre de décès d'Ebola dans la ville:

"L'ennemi peut nous infiltrer pour nous intoxiquer tout en nous communiquant des fausses informations sur cette maladie afin que la maladie puisse nous exterminer. Alors, nous avons le devoir de sensibiliser et d'éduquer nos proches ».

Une vidéo, devenue virale, montre des jeunes de Beni, munis d'armes blanches, en train de molester des agents commis à la riposte contre Ebola. Une des victimes est une dame qu'on aperçoit en train de recevoir des coups de bâtons d'une violence aveugle.

Plusieurs voix s'élèvent au sein de la communauté locale et en ligne pour demander aux services de sécurité d'ouvrir rapidement une enquête afin d'interpeller les auteurs de cette attaque, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.