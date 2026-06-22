Congo-Kinshasa: Six nouveaux malades d'Ebola guéris à Bunia

Six personnes guéries d'Ebola ont été présentées à la délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Famba. Ce nouveau chiffre porte à 80 le nombre total de guérisons sur les 933 cas confirmés depuis la déclaration officielle de l'épidémie en Ituri.

Les autorités sanitaires appellent les personnes présentant des symptômes à se rendre rapidement dans les centres de traitement afin d'augmenter leurs chances de guérison.

Symptomes similaires

Parmi les six personnes guéries figurent deux infirmiers. Selon ces rescapés, les premiers symptômes de la maladie ressemblaient à ceux d'autres affections courantes, voire à un empoisonnement. Cette confusion pousse encore certains malades à recourir d'abord aux tradipraticiens ou à des structures sanitaires non spécialisées, avant d'être transférés tardivement vers les centres de traitement.

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« Ebola présente des symptômes semblables à ceux de plusieurs maladies, souvent assimilés à un empoisonnement. Beaucoup de personnes se font d'abord soigner pour un prétendu poison, pendant que la maladie progresse », explique Samuel Roger Famba.

Plusieurs de ces rescapés reconnaissent avoir consommé des plantes médicinales ou des produits censés renforcer l'immunité, notamment le gingembre ou du citron, avant de se rendre à l'hôpital. Une pratique déconseillée par le ministre de la Santé publique :

« Presque tous ont commencé à se traiter eux-mêmes avant de se rendre au centre de santé. Cette dame a commencé par prendre du Tangawisi (Gingembre) pendant une semaine. Mais fort heureusement pour elle, on l'a guérie. »

Appel au dépistage précoce

Face à la complexité de cette souche du virus Ebola appelée Bundibugyo, le ministre encourage toute personne présentant un malaise ou des symptômes suspects à se faire dépister sans délai afin de bénéficier d'une prise en charge précoce :

« Les symptômes de cette maladie ne sont pas comme le reste d'Ebola, très impressionnants avec des hémorragies. Ce qui nous oblige très rapidement de faire la part des choses. Venez le plus vite aux centres de soins. »

Selon le ministre, le taux de guérison varie actuellement entre 13 % et 20 %, en fonction de la rapidité de la prise en charge.