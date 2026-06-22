Les étudiants de l'Université Kongo réclament des mesures urgentes pour renforcer la sécurité sur la Route nationale n°1 (RN1) entre Kinshasa et Matadi, après le décès de deux de leurs camarades dans un accident de circulation. Pour exprimer leur indignation et exiger des actions concrètes, ils ont organisé le jeudi 18 une marche à l'issue de laquelle un mémorandum a été remis à l'administrateur adjoint du territoire de Mbanza-Ngungu.

C'est en scandant des chants de révolte que les étudiants ont marché jusqu'à l'administration du territoire pour déposer leur mémorandum. Ils réclament des mesures urgentes pour améliorer la sécurité autour du campus de l'Université Kongo. D'autres exigences portent sur :

l'ouverture d'une route secondaire via Nsona Nkulu

la mise en circulation de bus pour les étudiants

l'installation de dos d'âne et de panneaux de signalisation sur la Route nationale n°1.

Le territoire de Mbanzu-Ngungu débordé

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Pour sa part, l'administrateur adjoint du territoire, Salomon Mundekoko, dit reconnaître la pertinence de ces revendications. Il précise toutefois que le territoire ne dispose pas de moyens financiers nécessaires pour réaliser ces travaux et assure que le dossier sera transmis aux autorités provinciales.

Cette mobilisation intervient dans un contexte marqué par la multiplication des accidents mortels sur cet axe routier. Les manifestants réagissent ainsi à la mort tragique de deux d'entre eux, survenue le samedi 13 juin ; alors que les victimes étaient sur une moto.

En février dernier, le recteur de l'Université Kongo, le professeur Germain Kuna Maba, avait déjà alerté les autorités sur la dangerosité de la RN1 à Luvaka, qu'il qualifie de « point noir » en raison du manque de signalisation et de ralentisseurs.