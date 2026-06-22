Congo-Kinshasa: L'épidémie d'Ebola franchit la barre de 200 décès en RDC (OMS)

Plus de 890 cas des malades à virus Ebola confirmés dont 78 guéris et plus de 200 décès, a indiqué la représentante intérimaire de l'Organisation mondiale de le santé (OMS) en RDC, Anne Ancia, vendredi 19 juin 2026 devant la presse à la DRC Mining Week à Lubumbashi.

Anne Ancia rappelle que la population doit respecter les gestes barrières pour prévenir cette maladie. Selon elle, toute personne qui présente les symptômes de la maladie à virus Ebola devrait se présenter à temps dans un centre de santé pour sa prise en charge.

Appelle au dépistage précoce

La représentante intérimaire de l'OMS en RDC insiste sur le fait que, pour l'instant, il n'existe pas encore de traitement symptomatique ni de vaccin contre cette souche d'Ebola.

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« Ce que nous devons faire, c'est avoir les communautés qui comprennent la maladie, qui se protègent, qui respectent les gestes barrières. Si une personne présente un symptôme qui est compatible à la symptomatologie de la maladie à Bundibugyo, qu'elle vienne se présenter dans les centres de santé pour qu'on puisse la prendre en charge », poursuit-elle.

Il s'agit, selon elle, de centres de santé spécifiques avec un personnel formé, avec des mesures de prévention et de « contrôle des infections strictes. Nous avons neuf structures qui sont équipées ».

Ces dispositions sont nécessaires pour éviter que le malade n'aille transmettre l'infection dans une infrastructure de santé ou infecter plus de personnel de santé et d'autres patients qui sont là pour des problèmes et pour d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec la maladie Ebola et que nous devons bien sûr aussi prendre en charge.

« Bundibugyo n'est pas trop létal »

« Donc, il faut que ces personnes viennent dans les infrastructures de santé et qu'elles nous donnent toutes les personnes avec lesquelles elles ont été en contact pour qu'on puisse les approcher, leur dire comment se protéger et aussi isoler, nourrir et suivre ces personnes afin que vraiment nous puissions rompre la chaîne de transmission », explique la même source.

Jusqu'à ce samedi, le moment que « le virus à Bundibugyo n'est pas trop létal, nous avons une létalité de 23 % ».

La 17eme épidémie a été officiellement déclarée en RDC le vendredi 15 mai. Elle compte son épicentre à Bunia et Mongwalu (Ituri).