Congo-Kinshasa: LINAFOOT 2025-2026 - Le TP Mazembe renoue avec le sommet et s'offre le titre de Champion

Au terme d'une saison marquée par des doutes et des remises en question, le TP Mazembe a répondu de la plus belle des manières en décrochant le titre de champion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) 2025-2026. Les Corbeaux ont validé leur sacre ce samedi 20 juin au stade de Kamalondo à Lubumbashi (Haut-Katanga) en s'imposant avec autorité (2-0) face à Céleste FC, dans une rencontre maîtrisée de bout en bout.

Mazembe n'a pas tardé à afficher ses ambitions. À la 21e minute, Diouf ouvrait le score sur penalty, donnant l'avantage aux siens dans une première période globalement dominée. Au retour des vestiaires, Beenga doublait la mise à la 52e minute, mettant définitivement fin aux espoirs de Céleste FC.

Cette victoire permet au TP Mazembe de conclure le play-off à la première place avec 30 points,

Les Aigles du Congo échouent de peu

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Dans l'autre rencontre décisive dans le même stade, les Aigles du Congo ont battu le CS Don Bosco (2-1). Mais ce succès n'aura pas suffi pour ravir le titre. Avec 29 points, les Aigles terminent à la deuxième place, à seulement un point du leader.

Malgré cette déception, le club peut se consoler avec une qualification pour la Ligue des champions africaine, une deuxième participation consécutive qui confirme sa progression.

Maniema Union qualifié malgré une défaite

Au stade Kibasa Maliba, toujours à Lubumbashi, Maniema Union s'est incliné face à AS Simba (2-1). Une défaite sans conséquence majeure puisque le club conserve la troisième place avec 23 points, décrochant ainsi son billet pour la Coupe de la Confédération.

Dans ce même complexe sportif, le FC Saint Éloi Lupopo a signé une victoire importante contre l'AS V. Club (1-0), une confrontation qui était très attendue entre deux cadors du football congolais.

À l'issue de cette ultime journée, le classement se présente comme suit :

TP Mazembe : 30 points

Aigles du Congo : 29 points

AS Maniema Union : 23 points

AS V. Club : 19 points

FC Saint Éloi Lupopo : 18 points

CS Don Bosco : 17 points

AS Simba : 11 points

Céleste FC : 4 points

Mazembe, le retour au premier plan

Ce titre marque un tournant pour le TP Mazembe, longtemps critiqué cette saison pour ses performances irrégulières. Finalement, les Corbeaux ont su puiser dans leur expérience et leur solidité pour renverser la tendance au moment clé.

Ce sacre confirme également le statut du club comme l'un des géants du football congolais, capable de rebondir et de s'imposer dans les moments critiques.