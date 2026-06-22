Congo-Kinshasa: DRC Mining Week - Cap sur un secteur minier plus responsable et moteur de développement

La DRC Mining Week s'est clôturée, vendredi 19juin, à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, après plusieurs jours d'échanges consacrés à l'avenir du secteur minier en République démocratique du Congo (RDC). Ce grand rendez-vous d'affaires a réuni entreprises minières, opérateurs économiques, organisations de la société civile ainsi qu'un large panel d'experts nationaux et internationaux.

Au coeur des discussions : la transformation du secteur minier en un véritable levier de développement durable pour le pays.

L'ONU réaffirme son engagement aux côtés de la RDC

Présent à ces assises, le système des Nations Unies a exprimé sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans cette transformation. Dans un communiqué de presse publié le 19 juin, l'organisation souligne l'importance d'un secteur minier plus structuré, transparent et bénéfique pour l'ensemble de la population.

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L'objectif affiché est clair : promouvoir une exploitation minière responsable, qui repose sur la transparence, l'amélioration des conditions de travail et la formalisation du secteur artisanal. Une démarche jugée essentielle dans un pays où l'activité minière constitue un pilier de l'économie.

Les Nations Unies mettent également l'accent sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, un enjeu majeur en RDC. Pour l'organisation, il est crucial de renforcer les mécanismes de contrôle afin de mieux réguler le secteur et garantir une gestion équitable des richesses minières.

Dans le même élan, l'ONU insiste sur la nécessité de favoriser l'inclusion économique, notamment en intégrant davantage les femmes et les jeunes dans les chaînes de valeur du secteur minier. Une approche qui vise à élargir les opportunités économiques et à réduire les inégalités.

Autre priorité évoquée lors de cette rencontre : l'intégration des droits humains dans les politiques minières. L'ONU appelle à systématiser les évaluations d'impact afin d'anticiper les risques, protéger les communautés locales et améliorer la redevabilité des entreprises et des institutions.

Cette orientation traduit une volonté de mieux concilier exploitation des ressources naturelles et respect des normes sociales et environnementales.

Le rôle clé des données pour le développement

Dans son communiqué, l'organisation onusienne a également salué les avancées réalisées par la RDC dans le recensement de la population. Cet outil est considéré comme essentiel pour orienter les politiques publiques et planifier efficacement le développement, notamment dans les zones à forte activité minière.

Une meilleure connaissance démographique permet en effet d'adapter les investissements en infrastructures, en services sociaux et en gouvernance locale.

Les Nations Unies réitèrent leur engagement à travailler étroitement avec les autorités congolaises, le secteur privé et la société civile. L'objectif est de bâtir un secteur minier transparent, inclusif et capable de générer des emplois décents.

À travers cette collaboration, la RDC ambitionne de faire de ses immenses ressources minières non seulement une source de revenus, mais surtout un véritable moteur de développement durable au bénéfice de toute la population.