Gabon: CNATEFM - Fabrice Augan Ntchango renforce la coordination interministérielle sur l'aménagement du territoire

20 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par FAN

Le Secrétaire permanent de la CNATEFM, Fabrice Augan Ntchango, a présidé une séance de travail avec le Ministère de la Défense Nationale, la Vice-Présidence du Gouvernement et le Prytanée Militaire. Objectif : harmoniser les interventions de l'État sur les terres, espaces fluviaux et maritimes.

- La coordination fait son chemin. En sa qualité de Secrétaire permanent de la Commission Nationale d'Affectation des Terres, des Espaces Fluviaux et Maritimes, CNATEFM, Fabrice Augan Ntchango a présidé une séance de travail réunissant des représentants du Ministère de la Défense Nationale, de la Vice-Présidence du Gouvernement ainsi que du Prytanée Militaire.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coordination entre administrations publiques. L'enjeu : assurer une meilleure cohérence des interventions de l'État sur les questions d'aménagement, de développement territorial et d'optimisation de l'usage des espaces au service des priorités nationales.

Les échanges ont permis d'approfondir la concertation autour des mécanismes de collaboration institutionnelle. Les participants ont aussi posé les principes devant guider les décisions publiques : efficacité, équilibre des usages et préservation des intérêts collectifs.

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À cette occasion, le Secrétaire permanent s'est félicité de l'engagement des différentes administrations. Il a salué une démarche concertée qui intègre désormais les enjeux de développement durable, de résilience climatique et de transformation structurelle du pays.

Cette dynamique traduit la vision portée par Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement. Une action publique coordonnée, tournée vers les résultats et au service du développement national.

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