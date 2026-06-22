Soudan: Le directeur des Ports Maritimes souligne le rôle stratégique des ports soudanais dans la relance économique

20 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Port-Soudan, 20 Jun.2026 (SUNA) - Le directeur général de l'Autorité des ports maritimes, Ing. Jilani Mohamed Jilani, a affirmé que la position stratégique des ports soudanais leur permet de jouer un rôle accru dans le soutien à l'économie nationale, soulignant que l'arrivée croissante de grandes compagnies maritimes et de navires de transbordement témoigne du retour de la confiance.

Il a révélé que des discussions sont en cours pour signer un protocole d'accord avec une importante entreprise internationale spécialisée dans le développement des infrastructures portuaires, afin de moderniser et d'automatiser les installations.

Ces déclarations ont été faites lors d'une cérémonie marquant l'augmentation du trafic maritime au port sud de Port-Soudan, les responsables estimant que cette dynamique renforcera le commerce extérieur et contribuera à la reprise économique du pays.

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