Soudan: Qatar soutient un programme de 2 500 opérations de la Cataracte au Soudan

20 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le ministre fédéral de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a examiné avec la Fondation Al-Basar et la Hamad Medical Corporation du Qatar un projet de camps ophtalmologiques visant à réaliser 2 500 opérations de la cataracte au Soudan.

Le ministre a salué le soutien continu des institutions qataries au secteur de la santé, tandis que les représentants des deux organisations ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les services de soins oculaires et à renforcer leur partenariat avec le ministère de la Santé.

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