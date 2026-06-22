Sénégal: La visite de Bassirou Diomaye Faye à Berlin sous le signe d'un partenariat stratégique pour la Vision Sénégal 2050

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, effectue du 21 au 23 juin 2026 une visite officielle en Allemagne à l'invitation du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, et du chancelier Friedrich Merz. Cette séquence diplomatique de haut niveau intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités sénégalaises de diversifier leurs partenariats stratégiques et de mobiliser davantage d'investissements au service de la transformation structurelle de l'économie nationale. Éclairages

Officiellement, cette visite vise à consolider la coopération bilatérale entre Dakar et Berlin. Mais au-delà du caractère protocolaire, elle s'inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement du Sénégal comme pôle de stabilité, de croissance et d'innovation en Afrique de l'Ouest, conformément aux ambitions portées par la Vision Sénégal 2050.

Selon des sources allemandes recueillies par Confidentiel Afrique, le chef de l'État sénégalais devrait avoir plusieurs séances de travail avec le chancelier Friedrich Merz. Les discussions devraient porter sur les questions économiques, les investissements productifs, la transition énergétique, le transfert de technologies, la formation professionnelle ainsi que les perspectives d'industrialisation du Sénégal.

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Un partenaire économique de premier plan

L'Allemagne demeure l'un des partenaires les plus influents du Sénégal au sein de l'Union européenne. Depuis plusieurs décennies, Berlin accompagne les politiques publiques sénégalaises à travers des mécanismes de coopération financière et technique particulièrement structurants.

L'action de la coopération allemande repose notamment sur l'intervention de la Banque allemande de développement, la KfW, qui finance de nombreux programmes dans les domaines de l'emploi, de l'énergie, de l'eau, de la formation et du développement territorial.

L'un des instruments phares de cette coopération est la Facilité Investissements pour l'Emploi (IFE), destinée à soutenir la création d'emplois durables et l'amélioration des compétences professionnelles. Dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de vingt ans, la question de l'insertion économique des jeunes constitue un enjeu majeur de stabilité sociale et de croissance.

Les financements allemands permettent ainsi de soutenir des projets à forte intensité d'emplois tout en renforçant l'adéquation entre les besoins du marché du travail et les dispositifs de formation. Pour l'année 2026, une attention particulière est accordée à la formation professionnelle, considérée comme l'un des leviers essentiels de la compétitivité future du Sénégal.

L'énergie verte au coeur du partenariat

La transition énergétique constitue également un axe central des relations entre Dakar et Berlin. Face aux défis climatiques mondiaux et à l'augmentation des besoins énergétiques liés à l'industrialisation, le Sénégal cherche à accélérer le développement de son mix énergétique en privilégiant les sources renouvelables.

L'Allemagne apparaît à cet égard comme un partenaire privilégié. Forte de son expertise reconnue dans les technologies vertes, elle accompagne plusieurs initiatives visant à renforcer la production d'énergie solaire, à améliorer l'efficacité énergétique et à favoriser l'émergence d'infrastructures durables.

Cette coopération répond à une double ambition: garantir l'accès à une énergie abordable pour les populations et les entreprises tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Elle s'inscrit également dans la stratégie sénégalaise de souveraineté énergétique qui vise à faire de l'énergie un moteur de compétitivité industrielle.

Technologies, innovation et souveraineté économique

Au-delà des questions énergétiques, la visite présidentielle devrait permettre d'approfondir les échanges sur le transfert de technologies et l'innovation. Le Sénégal entend désormais dépasser le modèle traditionnel de coopération fondé sur l'aide au développement pour privilégier des partenariats créateurs de valeur, de savoir-faire et d'emplois qualifiés.

Dans cette perspective, les autorités sénégalaises recherchent des partenariats susceptibles d'accompagner la modernisation de l'appareil productif national, la digitalisation de l'économie et la montée en gamme des compétences locales.

L'Allemagne, première puissance industrielle européenne, représente à cet égard un partenaire stratégique capable d'apporter expertise technologique, investissements industriels et opportunités de coopération universitaire et scientifique.

Une convergence autour de la Vision Sénégal 2050

Cette visite intervient surtout à un moment où le Sénégal cherche à donner une dimension internationale à la Vision Sénégal 2050, référentiel de développement voulu par le président Bassirou Diomaye Faye pour transformer durablement le pays.

La convergence entre les priorités sénégalaises et les orientations allemandes apparaît particulièrement nette autour de trois objectifs : l'emploi des jeunes, la transition écologique et le développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation.

Berlin voit dans le Sénégal un partenaire stable, doté d'importantes perspectives de croissance et appelé à jouer un rôle accru dans l'architecture économique ouest-africaine. Dakar, de son côté, considère l'Allemagne comme un partenaire de confiance capable d'accompagner son ambition de souveraineté économique et de modernisation.

Au-delà des accords qui pourraient être annoncés à l'issue de cette visite, l'enjeu principal réside dans la capacité des deux pays à bâtir un partenariat d'une nouvelle génération, fondé non seulement sur l'aide et la coopération traditionnelle, mais aussi sur l'investissement, le transfert de compétences et la création de richesses partagées. Dans un contexte international marqué par la recomposition des alliances économiques et technologiques, la visite de Bassirou Diomaye Faye à Berlin apparaît ainsi comme une étape importante dans la consolidation de l'axe stratégique entre le Sénégal et l'Allemagne.