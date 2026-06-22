Afrique: Santé mentale - 48 nouveaux diplômés prêts à transformer l'accompagnement psychologique de proximité

À l'occasion d'une cérémonie solennelle organisée le samedi 20 juin 2026 à Cocody-Angré (Abidjan), le Centre de Counseling Professionnel et de Pastorale Clinique (Copac) a célébré la graduation de la 4e promotion des diplômés en Soutien psychologique de première ligne (Spl) et de la 2e promotion des diplômés en Coaching psychology & Pnl.

Au total, 48 récipiendaires ont reçu leurs certificats au terme de deux années de formation intensive. Parmi eux, 34 sont diplômés en Soutien psychologique de première ligne et 14 en Coaching psychology & Pnl. Les lauréats proviennent de différents pays africains : le Burkina Faso, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Gabon et la Côte d'Ivoire, illustrant ainsi le rayonnement régional de ces programmes de formation.

Présidant cette cérémonie, le Directeur de l'Institut de théologie de la compagnie de Jésus (ITCJ), Folifack Aurélien, a salué le courage et la persévérance des diplômés. « Les universités jésuites en Côte d'Ivoire portent une vision fondée sur l'excellence académique, la formation intégrale de la personne et l'engagement au service de la société. À travers une éducation centrée sur les valeurs humaines, l'éthique et le leadership, elles contribuent activement à former des citoyens compétents et responsables. Aujourd'hui, nous saluons votre détermination et votre parcours. Félicitations à vous », a-t-il déclaré.

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Pour sa part, le Directeur du Copac, Messingué Jean, est revenu sur la genèse et la vision de son institution. Selon lui, le Copac est né d'une volonté de répondre aux défis croissants liés au bien-être psychologique et à la santé mentale en Afrique. Il a expliqué que le modèle développé par le centre repose sur une « pyramide inversée », visant à former une masse critique de professionnels de première ligne, capables d'accompagner efficacement les personnes en situation de détresse avant qu'elles ne nécessitent une prise en charge spécialisée. Pasteurs, éducateurs, travailleurs sociaux ou encore responsables des ressources humaines figurent parmi les principaux bénéficiaires de ces formations.

Représentant le parrain de la cérémonie, le Dr N'Drin Philippe, Kumassi Modeste a félicité les promoteurs de ces formations qualifiantes pour leur innovation et leur contribution au développement humain. Il a invité les diplômés à mettre en pratique les compétences acquises et à faire preuve de créativité dans leurs missions d'accompagnement.

Au nom des récipiendaires, Seri Dominique et Coulibaly Fangui, respectivement délégués des promotions Spl et Coaching & Pnl, ont exprimé leur gratitude aux responsables du programme, aux formateurs ainsi qu'à leurs familles pour leur soutien constant tout au long de leur parcours.

Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la promotion de la santé mentale en Afrique, grâce à des professionnels mieux outillés, pour accompagner les communautés et contribuer à leur épanouissement.