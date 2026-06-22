Cote d'Ivoire: Allemagne vs Côte d'Ivoire (2-1) - Le miracle de Toronto n'a pas eu lieu

La 2e journée de la phase de poule du mondial 2026 n'a pas permis aux Aigles de Carthage de relever la tête. Après avoir lourdement chuté face à la Suède (1-5), la formation tunisienne s'était débarrassée de son sélectionneur, Sabri Lamouchi.

Dans la foulée et en pleine déconfiture, elle a fait appel à Hervé Renard qui a débarqué comme un sapeur-pompier, capable d'éteindre l'incendie. Malheureusement, "le soldat du feu" n'aura pas eu suffisamment d'eau, parce que le sinistre était beaucoup plus ravageur qu'on ne le pensait. Quelques jours après le limogeage de Lamouchi, Renard a lui aussi été fusillé par le Japon, un petit matin par 4 à 0. Elimination donc pour la Tunisie après 2 défaites cinglantes. Mais quelque part cela réhabilite le coach limogé. Car désormais, tout le monde se rend compte qu'il n'était pas forcément le problème, même si la qualité de l'effectif et le choix des hommes retenus sont de son ressort. Il reste à la Tunisie un troisième match face aux Pays-Bas qui risque d'être pour la formalité.

S'il y a une équipe qu'on attendait lors de ces 2e rounds, c'est bien la Côte d'Ivoire, face à l'Allemagne. Les Eléphants ont eu le culot de regarder la Mannchaft droit dans les yeux, se permettant même de livrer une prestation d'égal à égal, marquant le premier but et gardant le score jusqu'à l'égalisation à la 68e minute. Vers la fin, tout le monde se doutait bien que le match se jouerait sur un coup de dé dans les derniers instants, d'un côté comme de l'autre. Ce ne sont pas les multiples occasions immanquables qui ont manqué. Et avec la cruauté des mauvais choix, la Côte d'Ivoire est finalement punie avec le but de Deniz Undav.

C'est un match qui va laisser beaucoup de regrets au sein des Eléphants de Côte d'Ivoire, qui sont passés à côté de quelque chose de grand. Qu'à cela ne tienne ! Ils ont encore toutes les cartes entre leurs mains pour ne pas dire entre leurs pattes. Le plus dur ayant été fait, ou affronté (contre l'Equateur et l'Allemagne), ils croiseront le plus faible du groupe E, Curaçao, le jeudi 25 prochain.

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Ça devrait pas être la mer à boire pour Emerse Faé et ses protégés. On aura beau être malheureux pour les Eléphants, mais la leçon de l'histoire est que le football se joue à 11 et en 90 minutes plus les arrêts de jeu. Refuser de jouer ou encore s'arc-bouter devant sa défense peuvent s'avérer suicidaire. Pire, ne pas concrétiser la panoplie d'occasions obtenues expose à des scenarii d'une cruauté implacable. Toutefois, il faut apprendre de ses erreurs et revenir plus fort. Cela tient pour dit pour le pachyderme de la lagune Ebrié.