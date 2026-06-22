Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Défaite cruelle de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

La Côte d'Ivoire y aura cru jusqu'au bout, mais a finalement cédé face à l'Allemagne, avec une défaite 1-2 ce samedi 20 juin 2026 dans le choc du groupe E de cette Coupe du monde 2026.

Le football sait parfois se montrer cruel, et la rencontre entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire en a offert une nouvelle illustration. La veille du match, Émerse Faé avait clairement affiché ses ambitions face à la sélection allemande, expliquant qu'il n'était pas question pour son équipe de jouer petit bras devant une nation quadruple championne du monde, mais bien de venir chercher la victoire.

Le sélectionneur ivoirien avait tenu parole en alignant un onze offensif face à des Allemands tout juste sortis d'un large succès contre Curaçao (7-1). Au vu de la physionomie de la rencontre, ses joueurs auraient même pu l'emporter. Mais le manque d'expérience a fini par se payer cash : après avoir longtemps mené au score, la Côte d'Ivoire s'est écroulée dans le money-time pour s'incliner 2-1.

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Dès l'entame, Yan Diomandé multipliait les percées côté ivoirien, sans toujours trouver la bonne passe pour son attaquant Ange-Yoan Bonny. De l'autre côté, Yahia Fofana se montrait vigilant face à Havertz (9e) avant de frôler la faute de main devant Pavlovic quelques minutes plus tard. Le gardien ivoirien se faisait dominer dans les airs, mais le but allemand était finalement annulé pour une faute préalable.

La partie se révélait plaisante, avec deux équipes tournées vers l'avant et de nombreuses occasions des deux côtés. C'est pourtant la Côte d'Ivoire qui ouvrait le score : sur un débordement de Diomandé, le centre trouvait Amad Diallo, dont la tentative repoussée atterrissait idéalement dans les pieds de Franck Kessié. L'ancien Milanais n'avait plus qu'à conclure du plat du pied pour faire 0-1 (22e).

Undav, supersub

Les occasions continuaient de pleuvoir devant les deux cages. Jamal Musiala perdait l'équilibre aux abords de la surface après un slalom prometteur, Florian Wirtz semait la panique à chacune de ses entrées dans la surface, et Kai Havertz voyait un but refusé pour un faute de Wirtz (39e). En début de seconde période, les Ivoiriens conservaient l'ascendant territorial, mais Julian Nagelsmann allait changer la dynamique du match d'un seul geste : trois changements à l'heure de jeu qui ont tout bouleversé.

Aux côtés d'un Jamie Leweling très actif dans son couloir, Nadiem Amiri et Deniz Undav allaient se révéler décisifs. Le premier accélérait avant de délivrer un centre plongeant que le second reprenait pour égaliser, son 9e but en seulement 11 sélections (68e, 1-1). Nathaniel Brown se présentait ensuite avec la balle du 2-1, mais Yahia Fofana réalisait l'arrêt (89e), tout comme face à Amiri dans la foulée (90+1).

Juste avant cela, Simon Adingra avait lui aussi eu l'occasion de faire la différence après un débordement de Pépé, mais il choisissait étonnamment le contrôle plutôt que la frappe directe, un choix qui allait s'avérer lourd de conséquences.

Car dans les ultimes instants de la rencontre, Deniz Undav s'offrait un doublé et offrait la victoire à son pays, après une passe exceptionnelle de Félix Nmecha, rayonnant du début à la fin de ce match. A noter qu'Undav a déja inscrit 3 buts dans ce tournoi, tous en tant que remplaçant, en plus de 2 passes décisives contre Curaçao après son entrée en jeu.

Une fin de partie à oublier au plus vite pour les Éléphants, qui restent à 3 points au classement (2e), tandis que l'Allemagne se qualifie pour les 16e.