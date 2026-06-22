Cote d'Ivoire: Groupe E - L'Allemagne arrache la victoire in extremis face à une Côte d'Ivoire cruellement punie (2-1)

Le football est parfois cruel. La Côte d'Ivoire en a fait la douloureuse expérience face à l'Allemagne. Menés au score, les quadruples champions du monde ont renversé la situation dans les toutes dernières secondes grâce à un doublé de Deniz Undav (2-1), privant les Éléphants d'un point mérité et laissant Émerse Faé avec des regrets immenses.

Pourtant, le sélectionneur ivoirien avait affiché ses intentions sans ambiguïté en conférence de presse la veille : «On ne vient pas pour regarder les Allemands jouer, on vient pour les battre.» Il a joint les actes à la parole en proposant un plan de jeu ambitieux face à une équipe qui venait d'infliger sept buts à Curaçao.

La Côte d'Ivoire ouvre le score

Les premières minutes ont été rythmées par les accélérations incessantes de Yan Diomandé, véritable phénomène sur son côté droit. Yahia Fofana a dû s'employer devant Havertz (9e), avant qu'un but allemand ne soit refusé pour faute dans les airs. Le match était plaisant, les deux équipes portées vers l'avant. C'est finalement la Côte d'Ivoire qui a frappé la première.

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Diomandé a débordé et trouvé Amad Diallo, dont la tentative revenait dans les pieds de Franck Kessié. L'ancien Milanais a conclu d'un plat du pied pour ouvrir le score (22e, 0-1). Havertz s'est encore vu refuser un but pour hors-jeu avant la pause (39e), tandis que Florian Wirtz semait la panique à chacune de ses incursions.

Les entrants allemands renversent la rencontre

La domination territoriale était ivoirienne en début de seconde période, mais Julian Nagelsmann a signé un coup de maître à l'heure de jeu avec trois changements simultanés. Nadiem Amiri et Deniz Undav se sont montrés immédiatement décisifs. Amiri a accéléré et adressé un centre plongeant vers le second poteau pour Undav, auteur de son huitième but en seulement onze sélections (68e, 1-1).

La Côte d'Ivoire a cru tenir le match nul. Yahia Fofana a réalisé des arrêts décisifs devant Nathaniel Brown (89e) et Amiri (90e+1). Dans le même temps, Simon Adingra avait la balle du 2-1, mais a choisi le contrôle plutôt que la frappe en première intention après un déboulé de Pépé -- une hésitation lourde de conséquences.

Dans les ultimes secondes, Undav s'est offert un doublé pour offrir les trois points à l'Allemagne. Les Ivoiriens, qui auraient sans doute mérité mieux au regard de la physionomie du match, peuvent nourrir de profonds regrets.

L'Allemagne reste en tête du groupe E avec six points. La Côte d'Ivoire en compte trois et reste en course pour la qualification.