Afrique: Tunisie-Japon - Lourde défaite des Aigles de Carthage à Monterrey

La sélection tunisienne s'est lourdement inclinée face au Japon sur le score de 4-0, lors du match disputé ce dimanche matin à Monterrey, au Mexique, pour le compte de la deuxième journée du groupe F de la phase finale de la Coupe du monde 2026, organisée jusqu'au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les buts japonais ont été inscrits par Daichi Kamada (4e), Ayase Ueda (31e et 83e) et Junya Ito (69e).

Dans le même groupe, les Pays-Bas avaient dominé la Suède (5-1) samedi à Houston.

À l'issue de cette deuxième journée, les Pays-Bas occupent la première place avec 4 points, à égalité avec le Japon, mais avec une meilleure différence de buts. La Suède est troisième avec 3 points, tandis que la Tunisie ferme la marche sans le moindre point.

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, prévue le 26 juin, la Tunisie affrontera les Pays-Bas à Kansas City à minuit, tandis que la Suède sera opposée au Japon à Dallas au même horaire.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les seizièmes de finale, ainsi que les huit meilleurs troisièmes parmi les douze groupes de la compétition.