Tunisie: Match Tunise-Japon - Naufrage défensif pour la sélection nationale avec neuf buts encaissés en deux matchs

21 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le Mondial 2026 a viré au cauchemar pour la Tunisie. Arrivés avec de grandes ambitions, les Aigles de Carthage se retrouvent confrontés à une dure réalité après avoir encaissé pas moins de 9 buts lors de leurs deux premières rencontres face à la Suède et au Japon.

Un bilan défensif qui s'inscrit déjà comme le pire de l'histoire du football tunisien en Coupe du monde.

Le précédent record négatif datait de l'édition 2018 en Russie, où la cage tunisienne avait tremblé à 8 reprises durant la phase de poules. Cette année, ce triste record a été dépassé en seulement deux matchs, et ce, avant même de disputer la troisième et dernière confrontation face aux Pays-Bas.

Le contraste avec 2022

Cette contre-performance historique tranche radicalement avec l'édition 2022 au Qatar. Il y a quatre ans, la Tunisie avait signé sa meilleure prestation défensive de l'histoire de ses participations en ne concédant qu'un seul et unique but en trois matchs de poule.

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