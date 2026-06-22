Sénégal: Plénière sur la proposition de loi portant révision de la Constitution, le 29 juin

Dakar — L'Assemblée nationale est convoquée en séance plénière le 29 juin prochain, pour examiner la proposition de loi portant révision de la Constitution après avoir reçu l'avis du président de la République, a appris l'APS de source parlementaire.

La Conférence des présidents, réunie ce samedi matin, a retenu les dates des 24 et 29 juin 2026, respectivement, pour les travaux en commission et en séance plénière, indique un communiqué de la Direction de la Communication et des Relations publiques de l'institution.

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a informé la Conférence des présidents de l'Assemblée avoir reçu, le vendredi 19 juin 2026, l'avis du président de la République sur la proposition de loi portant révision de la Constitution.

Un acte qui ouvre "la deuxième phase de la procédure, celle de l'adoption" du texte, "conformément aux dispositions des articles 103 de la Constitution et 69 de son règlement intérieur".

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Codes du travail et la sécurité sociale, le 22 juin

Le 12 juin dernier, le bureau de l'Assemblée nationale avait indiqué avoir "reçu, examiné et déclaré recevable" une proposition de loi portant révision de la Constitution "portée par un groupe de députés" en vue d'intégrer "toutes les observations issues de la décision du Conseil constitutionnel numéro 4/C/26 du 25 mai 2026".

En attendant, les députés sont convoqués en séance plénière, ce lundi 22 juin, afin d'examiner les projets de loi portant Code du Travail et Code de la Sécurité sociale.

À cette occasion, l'Assemblée va également procéder à l'élection des premier et troisième vice-présidents, après les démissions, respectivement, de Ismaila Diallo et Cheikh Thioro Mbacké.