Sénégal: Mondial 2026 - Face à la Norvège, le Sénégal joue son invincibilité contre les équipes scandinaves

L'équipe nationale de football du Sénégal s'apprête à affronter la Norvège dans le groupe I de la Coupe du monde 2026, avec l'objectif de s'imposer pour se relancer dans cette compétition et préserver son invincibilité face aux pays scandinaves en phase finale de Mondial.

Les deux équipes s'affronteront dans la nuit de lundi au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

Depuis sa première participation à la Coupe du monde en 2002, le Sénégal n'a jamais été battu par une sélection scandinave sur la scène mondiale.

Les Lions avaient entamé leur parcours lors du Mondial organisé au Japon et en Corée du Sud par un match nul (1-1) face au Danemark, le 31 mai 2002 à Daegu, lors de la phase de groupes, grâce à un but de Salif Diao à la 52e minute.

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Quelques jours plus tard, les hommes de Bruno Metsu avaient confirmé leur belle dynamique en éliminant la Suède (2-1 après prolongation) en huitièmes de finale.

Henri Camara avait marqué le but en or ayant offert au Sénégal une qualification historique pour les quarts de finale.

Vingt-quatre ans après cette campagne mémorable, les Lions retrouvent un autre adversaire scandinave, la Norvège, dans un contexte différent mais avec la même ambition de résultat.

Cette rencontre va représenter la troisième confrontation du Sénégal face à une sélection scandinave en Coupe du monde.

Au-delà de l'aspect historique, ce match revêt un enjeu sportif important pour les deux équipes dans un groupe I également composé de la France et de l'Irak.

Battu par la France (1-3) lors de son entrée en lice, le Sénégal cherche à se relancer en vue de maintenir ses chances de se qualifier pour le second tour. Une victoire face aux Norvégiens lui permettrait d'aborder la dernière journée avec des perspectives plus favorables.

La Norvège, qui effectue son retour au premier plan international après plusieurs années d'absence des grandes compétitions, compte dans ses rangs plusieurs joueurs de renommée mondiale, dont son attaquant vedette Erling Haaland.

Le Sénégal devra faire preuve de solidité pour poursuivre sa série d'invincibilité contre les pays scandinaves.

Les deux pays se dirigent vers la deuxième confrontation de leur histoire.

Le Sénégal et la Norvège s'étaient affrontés en match amical à Dakar le 1er mars 2006. La rencontre s'était soldée par une victoire sénégalaise (2-1).